Сумская ОВА о загрязнении реки Сейм: это направленная акция врага

Специалисты ежедневно проводят мониторинг содержания и состояния воды в реке Сейм, в громадах с использованием специальной техники проводят мероприятия по очистке возле мостов и понтонных переправ. Сбросы таких масштабов в Сейм не фиксировали на протяжении всей истории, поэтому можно сделать вывод, что это спланированная акция врага по уничтожению реки, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Детали

Как отметили в ОВА, в сентябре специалисты зафиксировали новую волну загрязнения реки Сейм, в результате чего начала темнеть вода, а вблизи водоема появился резкий сероводородный запах

Специалисты ежедневно проводят мониторинг содержания и состояния воды, в громадах с использованием специальной техники проводят мероприятия по очистке возле мостов и понтонных переправ.

"Сбросы таких масштабов в Сейм не фиксировали на протяжении всей истории. Можем сделать вывод, что это спланированная акция врага по уничтожению реки. Совершая такие действия, россия применяет и экологическое оружие. Сегодня все должны быть причастны к ликвидации последствий. Я прошу все громады приобщаться к этому процессу: техникой, привлекать людей. В этом вопросе мы уже работаем на уровне министерства, работаем с научными учреждениями, поэтому наша общая задача - спасти реку и не допустить еще большей катастрофы", - сказал глава ОВА Владимир Артюх.

Напомним

Сброс нечистот с сахарного завода в городе Тёткино, рф, вызвал загрязнение реки Сейм органическими веществами, что привело к массовой гибели рыбы.