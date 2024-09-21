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Сумська ОВА про забруднення річки Сейм: це спрямована акція ворога

Сумська ОВА про забруднення річки Сейм: це спрямована акція ворога

Київ • УНН

 • 19737 перегляди

У Сумській області зафіксовано безпрецедентне забруднення річки Сейм. Фахівці проводять щоденний моніторинг та очищення, підозрюючи спланований акт екологічної зброї з боку росії.

Фахівці щоденно проводять моніторинг вмісту та стану води в річці Сейм, у громадах з використанням спеціальної техніки проводять заходи із очищення біля мостів та понтонних переправ. Скиди таких масштабів у Сейм не фіксували впродовж усієї історії, тому можна зробити висновок, що це спланована акція ворога по знищенню річки, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.

Деталі

Як зазначили в ОВА, у вересні спеціалісти зафіксували нову хвилю забруднення річки Сейм, внаслідок чого почала темніти вода, а поблизу водойми з’явився різкий сірководний запах

Фахівці щоденно проводять моніторинг вмісту та стану води, у громадах з використанням спеціальної техніки проводять заходи із очищення біля мостів та понтонних переправ.

"Скиди таких масштабів у Сейм не фіксували впродовж усієї історії. Можемо зробити висновок, що це спланована акція ворога по знищенню річки. Вчиняючи такі дії, росія застосовує і екологічну зброю. Сьогодні усі мають бути дотичними до ліквідації наслідків. Я прошу усі громади долучатись до цього процесу: технікою, залучати людей. У цьому питанні ми вже працюємо на рівні міністерства, працюємо із науковими установами, тому наше спільне завдання – врятувати річку і не допустити ще більшої катастрофи", - сказав очільник ОВА Володимир Артюх.

Нагадаємо

Скидання нечистот із цукрового заводу в місті Тьоткіно, рф, спричинило забруднення річки Сейм органічними речовинами, що призвело до масової загибелі риби.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна

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