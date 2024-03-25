Сумская МВА назвала ТОП-3 фейковых "зашкваров" на прошлой неделе

В Сумской городской военной администрации составили рейтинг новостных манипуляций о Сумщине на прошлой неделе. Топ-3 обнародовал глава Сумской МВА Алексей Дрозденко, передает УНН.

Детали

Первое место в рейтинге глава МВА отдал фейку о якобы очередном наступлении россиян на Сумщину, что больше всего взволновало жителей региона.

В последнее время было очень много манипуляций и инсинуаций на тему нового рашистского наступления на Сумы. В настоящее время ударных группировок для наступления на нашу область не фиксируется, военные и власти контролируют ситуацию. Однако, опасность с воздуха существует постоянно, поэтому - не игнорируйте сигналы тревоги! - пояснил Алексей Дрозденко.

Вторым в топе идет инфо-флешмоб "Кричите о Сумщине", получивший огласку в соцсетях.

Еще один яркий пример манипуляции, удачно использованный ботофермами врага и подхваченный общественностью. Обстрелы приграничья, с большей или меньшей интенсивностью, не прекращаются с начала полномасштабного вторжения. ... Тем не менее, ситуация на границе контролируется нашими войсками. Так что не разгоняйте фейки и доверяйте официальным источникам ОВА и МВА. - призвал председатель МВА.

"Бронзу" в фейковых новостях получил фейк, раскрученный в интересах рашистов: "Власть сократила ДФТГ и не обеспечила добровольцев топливом"

Дрозденко объяснил, что цель такой информационной кампании - вызвать у людей сильные эмоции, возмущение и недоверие к власти.

Правда же в том, что соответствующие приказы на обеспечение ДФТГ подписаны в том же количестве и в том же составе. Наши добровольцы проходят тренировки, защищают объекты критической инфраструктуры и мужественно защищают наше небо. Да, действительно, из перечня автомобилей было исключено несколько седанов, но это никак не влияет на общее материальное обеспечение добровольческих формирований и защиту неба. - пояснил председатель МВА.

И в качестве "бонуса" глава МВА рассказал о слухах из разряда манипуляций местного сорта, относительно его новых советников.

Действительно, в моей команде появилось два новых внештатных советника - Руслан Черевань и Геннадий Демьяненко. Они будут представлены уже на этой неделе. - рассказал Дрозденко.

На Сумщине вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков - ОВА