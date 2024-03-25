На Сумщине вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  67601 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  146915 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  145149 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  151503 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214427 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180516 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176727 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172813 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140419 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  369848 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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Глава МИД Литвы о российской ракете в Польше: надо четкий месседж, что при нарушении авиапространства НАТО ракета будет сбита

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В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

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В Дії можно будет подать заявление о преступлениях россии в международный Реестр убытков

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  351929 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

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20 марта 2024, 10:44  •  375545 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  467315 просмотра

На Сумщине вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков - ОВА

В Сумской области вводится ограничение на продажу алкогольных напитков с 21:00 до 8:00, за исключением территорий возможных или активных боевых действий.

Общество •   •  9735 просмотра
На Сумщине вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков - ОВА

рф хочет дискредитировать украинских волонтеров: в Центре противодействия дезинформации рассказали о новом фейке

россия распространяет фейковое видео со взрывом окопной свечи, которую якобы доставили украинские волонтеры, чтобы дискредитировать волонтерское движение и подорвать доверие общества к нему.

Общество •   •  8805 просмотра
рф хочет дискредитировать украинских волонтеров: в Центре противодействия дезинформации рассказали о новом фейке

PIN-UP и Forbes Ukraine запускают грантовую программу для прифронтовых бизнесов

Грантовую программу от PIN-UP и Forbes Украина запускают для прифронтовых бизнесов.

Экономика •   •  8070 просмотра
PIN-UP и Forbes Ukraine запускают грантовую программу для прифронтовых бизнесов

Глава МИД Литвы о российской ракете в Польше: надо четкий месседж, что при нарушении авиапространства НАТО ракета будет сбита

Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, и министр иностранных дел Литвы заявил, что если это повторится, то такие ракеты должны сбиваться НАТО.

Война •   •  9155 просмотра
Глава МИД Литвы о российской ракете в Польше: надо четкий месседж, что при нарушении авиапространства НАТО ракета будет сбита

В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

Из-за российских атак на энергетические объекты Харьков досрочно завершает отопительный сезон, чтобы уменьшить нагрузку на электроэнергию.

Общество •   •  10756 просмотра
В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате утреннего ракетного обстрела Киева ранения получили 9 человек, двое из которых были госпитализированы.

Война •   •  11552 просмотра
Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9

песков не прокомментировал вероятность провала спецслужб рф перед терактом в "Крокус Сити Холл"

представитель кремля отказывается отвечать на вопрос о том, было ли нападение на концертный зал провалом разведки рф.

Новости Мира •   •  9306 просмотра
песков не прокомментировал вероятность провала спецслужб рф перед терактом в "Крокус Сити Холл"

В Дії можно будет подать заявление о преступлениях россии в международный Реестр убытков

Вскоре украинцы смогут подавать сообщения о поврежденном или разрушенном жилье в результате российской агрессии через приложение "Дія" в Международный реестр убытков.

Война •   •  12552 просмотра
В Дії можно будет подать заявление о преступлениях россии в международный Реестр убытков

Пытались ограбить банк: во Львове задержали двух мужчин

Во Львове при попытке ограбления банка были задержаны двое мужчин, которые имели при себе орудия взлома, оружие, а также похищенные деньги и драгоценности.

Криминал и ЧП •   •  9625 просмотра
Пытались ограбить банк: во Львове задержали двух мужчин

Ракетная атака рф на Киев: главной целью была СБУ - СМИ

В понедельник, 25 марта, россияне запустили по Киеву две ракеты, которые, вероятно, были нацелены на помещение, где находятся высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины.

Война •   •  11038 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: главной целью была СБУ - СМИ