На Сумщине вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков - ОВА

В Сумской области вводят ограничения на продажу алкогольных напитков. Реализация алкогольных напитков в розничной торговой сети и заведениях ресторанного хозяйства будет запрещена в период с 21:00 до 8:00 часов утра. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Соответствующий совместный приказ был подписан председателем Сумской областной военной администрации Владимиром Артюхом и командиром оперативно-тактической группировки "Северск" Дмитрием Красильниковым, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в соответствии с Приказом № 3-ОД/29 от 25 марта 2024 года, реализация алкогольных напитков в розничной торговой сети и заведениях ресторанного хозяйства будет запрещена в период с 21:00 до 8:00 часов следующего дня, за исключением территорий возможных или активных боевых действий.

Напомним

25 марта российские войска 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 11 взрывов от минометных и артиллерийских обстрелов в 4 населенных пунктах.

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