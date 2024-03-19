Военные в Сумской области уплотняют укрепление трех линий обороны - ОК "Север"

В Сумской области военные уплотняют укрепления первой, второй и третьей линий. Отмечается, что Силы обороны рассматривают различные сценарии развития событий. Об этом сообщил представитель ОК "Север" Вадим Мисник, сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Силы обороны на Сумщине выполняют боевые задачи по удержанию государственной границы и недопущению российских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп - ред.) и военных со стороны российской федерации. Сейчас Силы обороны в регионе уплотняют укрепления первой, второй и третьей линий, - сказал он.

Детали

По словам Мысника, военные на Сумщине рассматривают различные варианты развития событий в регионе и готовятся к ним, впрочем "на данный момент большой группировки врага для масштабного вторжения на Сумщину не наблюдаем".

Напомним

Глава Сумской областной военной администрации заявил, что риска прорыва границы нет, но регион сталкивается с повышенной опасностью от российских воздушных и ракетных атак на инфраструктуру.