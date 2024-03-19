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Военные в Сумской области уплотняют укрепление трех линий обороны - ОК "Север"
В Сумской области Силы обороны усиливают три линии обороны и рассматривают различные сценарии развития событий.
Курс валют на 19 марта: доллар продолжает расти
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9744 грн/доллар, девальвировав ее на 18 копеек.
Президент Молдовы хочет провести референдум по членству в ЕС в октябре
Президент Молдовы Майя Санду объявила, что референдум о членстве в Европейском Союзе состоится в октябре, стремясь сохранить прогресс на пути к вступлению в блок, несмотря на попытки россии дестабилизировать страну.
Польша и Германия в конце марта активизируют "коалицию бронетехники" для Украины
Польша и Германия 26 марта запустят "коалицию бронетанкового потенциала" как инициативу по поддержке Украины.
В россии используют "рекордную победу" путина для долгосрочной войны против Украины - ISW
Заявленную "рекордную победу" путина на фальшивых выборах, россия будет использовать, чтобы оправдать продолжение войны и оккупацию частей Украины.
"Европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов" - президент Чехии
Европейские компании вскоре смогут производить необходимое количество боеприпасов для пополнения запасов европейских стран и обеспечения снарядами Украины, заявил президент Чехии Петр Павел.
ЕС введет пошлины на российское зерно - FT
ЕС готовится ввести пошлины в 95 евро за тонну на импорт зерна из России и Беларуси, а также пошлины на масличные культуры и продукты их переработки, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены на фоне беспокойства, что дешевый импорт подрывает внутренние рынки.
Госдеп о результатах "выборов" в рф: "Не будет никаких поздравительных звонков"
путин выиграл "недемократическое" переизбрание на пост президента россии с 87,28% голосов, что заставило США отказаться от поздравительных звонков.
Глава Пентагона на "Рамштайне" будет пытаться убедить в приверженности поддержке Украины на фоне проблем с финансированием - Reuters
Несмотря на проблемы с финансированием, министр обороны США Ллойд Остин подтвердит преданность Вашингтона поддержке Украины на встрече с европейскими союзниками в Рамштайн.
Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины
Российские военные ночью обстреляли 5 общин в Сумской области. Было зафиксировано 11 взрывов от минометных обстрелов, авиаударов и сброшенных мин.