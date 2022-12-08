Сумская область: оккупанты нанесли более 50 ударов по двум общинам

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"Шалыгинская община: россияне открывали огонь по двум пограничным селам. 25 мин (120 мм и 82 мм калибра) разорвались на нашей территории. Хотинская община: здесь противник тоже бил из минометов. Было 15 прилетов", - отметил председатель ОВА.

Живицкий также подчеркнул, что в обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

Дополнение

За последнюю неделю российские оккупанты разрушили более 10 частных домохозяйств на территории Сумской области.