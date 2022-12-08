Сумська область: окупанти нанесли понад 50 ударів по двох громадах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Протягом дня російські окупанти нанесли 55 ударів по Хотінській та Шалигинській громадах. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Шалигинська громада: росіяни відкривали вогонь по двох прикордонних селах. 25 мін (120 мм та 82 мм калібру) розірвалися на нашій території. Хотінська громада: тут противник теж гатив із мінометів. Було 15 прильотів", - зазначив голова ОВА.
Живицький також наголосив, що в обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.
Доповнення
За останній тиждень російські окупанти зруйнували більше 10 приватних домогосподарств на території Сумської області.