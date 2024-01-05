Сумская область: под прицелом россиян четыре громады

Армейцы рф обстреляли четыре общины Сумской области, расположенные в приграничной зоне со страной-агрессором. В общем россияне запустили по региону 52 снаряда. Об этом рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 52 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Свесская громады. - рассказали в пресс-службе региона.

Детали

По данным ОВА по состоянию на 21.00 на границе зафиксировали в течение 5 января девять обстрелов, а именно:

Великописаревская громада: враг бил из миномета (28 взрывов).

Шалигинская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (7 взрывов).

Свесская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.

Белопольская громада: зафиксирован обстрел из миномета (4 взрыва) и гранатометов (10 взрывов).

За минувшие сутки оккупанты 6 раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей

Дополнительно

5 января также сообщалось, что на Сумщине ищут диверсанта.

По данным СБУ на приграничной с Россией территории Сумской области продолжаются комплексные контрдиверсионные мероприятия, направленные на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности.