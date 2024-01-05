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Сумщина: під прицілом росіян чотири громади

Сумщина: під прицілом росіян чотири громади

Київ • УНН

 • 37322 перегляди

Російські війська обстріляли Сумську область, випустивши 52 снаряди по чотирьох прикордонних населених пунктах.

Армійці рф обстріляли чотири громади Сумської області, що розташовані у прикордонній зоні з країною-агресоркою. Загалом росіяни запустили по регіону 52 снаряди. Про це розповіли в Сумській ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Шалигинська та Свеська громади.

– розповіли у пресслужбі регіону.

Деталі

За даними ОВА станом на 21.00 на прикордонні зафіксували впродовж 5 січня дев’ять обстрілів, а саме:

Великописарівська громада: ворог бив з міномету (28 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів).

Свеська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: зафіксовано обстріл з міномету (4 вибухи) та гранатометів (10 вибухів).

За минулу добу окупанти 6 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей05.01.24, 09:37 • 24252 перегляди

Додатково

5 січня також повідомлялось, що на Сумщині шукають диверсанта.

За даними СБУ на прикордонній з росією території Сумської області тривають комплексні контрдиверсійні заходи, що спрямовані на запобігання та нейтралізацію загроз розвідувально-підривної діяльності.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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