Сумщина: під прицілом росіян чотири громади
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Сумську область, випустивши 52 снаряди по чотирьох прикордонних населених пунктах.
Армійці рф обстріляли чотири громади Сумської області, що розташовані у прикордонній зоні з країною-агресоркою. Загалом росіяни запустили по регіону 52 снаряди. Про це розповіли в Сумській ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Шалигинська та Свеська громади.
Деталі
За даними ОВА станом на 21.00 на прикордонні зафіксували впродовж 5 січня дев’ять обстрілів, а саме:
Великописарівська громада: ворог бив з міномету (28 вибухів).
Шалигинська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів).
Свеська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
Білопільська громада: зафіксовано обстріл з міномету (4 вибухи) та гранатометів (10 вибухів).
За минулу добу окупанти 6 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей05.01.24, 09:37 • 24252 перегляди
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5 січня також повідомлялось, що на Сумщині шукають диверсанта.
За даними СБУ на прикордонній з росією території Сумської області тривають комплексні контрдиверсійні заходи, що спрямовані на запобігання та нейтралізацію загроз розвідувально-підривної діяльності.