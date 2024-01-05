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На Сумщині шукають диверсантів, жителів просять повідомляти про підозрілих осіб

Київ • УНН

 • 23124 перегляди

Служба безпеки України проводить контрдиверсійні операції у Сумській області для запобігання розвідувально-підривним загрозам в умовах воєнного стану.

На прикордонній з росією території Сумської області тривають комплексні контрдиверсійні заходи, які спрямовані на запобігання та нейтралізацію загроз розвідувально-підривної діяльності. Про це повідомили в Службі безпеки України в Сумській області, пише УНН.

Деталі

Зважаючи на правовий режим воєнного стану, який запроваджено на території нашої держави та з урахуванням прикордонного розташування Сумської області, на території регіону тривають комплексні контрдиверсійні заходи. Вони спрямовані на запобігання та нейтралізацію загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави

- йдеться в повідомленні.

В СБУ закликали громадян зберігати спокій та з розумінням ставитись до можливих незручностей та відповідально реагувати на законні вимоги учасників контрдиверсійних заходів.

Крім того, в СБУ просять повідомляти про підозрілих осіб, які перебувають у регіоні, особливо, якщо такі цікавляться розташуванням військових та стратегічно важливих об'єктів.

Нагадаємо

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Павло Башинський

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