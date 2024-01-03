В поліції Київщини спростували інформацію про нібито роздачу поліцейськими повісток на блокпостах

Поліція Київської області повідомила, що правоохоронці Київщини не видають повістки на блокпостах, а виконують виключно поліцейські функції. Про це передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку поліції Київщини.

Деталі

Як зазначив начальник поліції Київщини Анатолій Щадило, поліцейські Київщини на блокпостах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції.

А саме забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо. Заходи, пов’язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету Міністрів N 1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону - сказав Щадило.

Доповнення

Вчора українські ЗМІ повідомляли, що комендатурі та поліції Київської області поставили завдання "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію", на блокпостах.

Нагадаємо

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, в ефірі Радіо Свобода зазначив, що працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) не виконують безпекових функцій, але мають законне право виконувати свою роботу в Києві. За словами речника КМВА, інформацією щодо місць і кількості можливо вручених повісток володіють районні ТЦК.