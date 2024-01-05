В Сумской области ищут диверсантов, жителей просят сообщать о подозрительных лицах
Киев • УНН
Служба безопасности Украины проводит контрдиверсионные операции в Сумской области для предотвращения разведывательно-подрывных угроз в условиях военного положения.
На приграничной с Россией территории Сумской области продолжаются комплексные контрдиверсионные мероприятия, направленные на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в Сумской области, пишет УНН.
Детали
Учитывая правовой режим военного положения, который введен на территории нашего государства и с учетом пограничного расположения Сумской области, на территории региона продолжаются комплексные контрдиверсионные мероприятия. Они направлены на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства
В СБУ призвали граждан сохранять спокойствие и с пониманием относиться к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мероприятий.
Кроме того, в СБУ просят сообщать о подозрительных лицах, которые находятся в регионе, особенно, если такие интересуются расположением военных и стратегически важных объектов.
Напомним,
Полиция Киевской области сообщила, что правоохранители Киевщины не выдают повестки на блокпостах, а выполняют исключительно полицейские функции.