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В Сумской области ищут диверсантов, жителей просят сообщать о подозрительных лицах

Киев • УНН

 • 23121 просмотра

Служба безопасности Украины проводит контрдиверсионные операции в Сумской области для предотвращения разведывательно-подрывных угроз в условиях военного положения.

На приграничной с Россией территории Сумской области продолжаются комплексные контрдиверсионные мероприятия, направленные на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в Сумской области, пишет УНН.

Детали

Учитывая правовой режим военного положения, который введен на территории нашего государства и с учетом пограничного расположения Сумской области, на территории региона продолжаются комплексные контрдиверсионные мероприятия. Они направлены на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства

- говорится в сообщении.

В СБУ призвали граждан сохранять спокойствие и с пониманием относиться к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мероприятий.

Кроме того, в СБУ просят сообщать о подозрительных лицах, которые находятся в регионе, особенно, если такие интересуются расположением военных и стратегически важных объектов.

Напомним,

Полиция Киевской области сообщила, что правоохранители Киевщины не выдают повестки на блокпостах, а выполняют исключительно полицейские функции.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество

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