Сумщина: россияне убили одного человека, и еще одного ранили — прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. По данным Сумской областной прокуратуры российские военные в четверг утром, 5 октября, обстреляли из артиллерии село Старая Гута. Во время этой атаки армейцы рф убили одну местную жительницу, и еще одного человека ранили. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
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Цитата
“5 октября 2023 года В С 09:35 до 10:40 оккупанты совершили артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры территории с. Старая Гута Шосткинского района Сумской области. В результате атаки врага погибла местная жительница, еще один человек получил ранения”, — рассказали подробности атаки в прокуратуре.
Детали
По факту обстрела начато досудебное расследование по статье нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СБУ.
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дополнительно
Российские военные били по жителям Сумщины и сегодня ночью и утром. Оккупанты совершили сегодня 4 обстрела приграничных насёленных пунктов. Били из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня типа “Град”. По данным ОВА под вражеские атаки попали Белопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская общины.
Всего там зафиксировано 25 взрывов.