Сумщина: росіяни вбили одну людину, та ще одну поранили — прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. За даними Сумської обласної прокуратури російські військові у четвер зранку, 5 жовтня, обстріляли з артилерії село Стара Гута. Під час цієї атаки армійці рф вбили одну місцеву мешканку, та ще одну людину поранили. Про це повідомила пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.
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“5 жовтня 2023 року у з 09:35 до 10:40 окупанти здійснили артилерійські обстріли цивільної інфраструктури території с. Стара Гута Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки ворога загинула місцева мешканка, ще одна людина отримала поранення”, — розповіли деталі атаки у прокуратурі.
Деталі
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СБУ.
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Додатково
Російські військові били по мешканцях Сумщини й сьогодні вночі та вранці. Окупанти здійснили від початку доби 4 обстріли прикордоння. Били з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню типу “Град”. За даними ОВА під ворожі атаки потрапили Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська громади.
Усього там зафіксовано 25 вибухів.