Сумщина: россияне обстреляли девять громад в приграничных районах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Российские захватчики снова обстреляли прифронтовые населенные пункты Сумской области. Под удар попали жители девяти громад в приграничных районах. В общем, оккупанты совершили 37 обстрелов в течение суток. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.
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“В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничья. Зафиксирован 171 взрыв. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Великописаревская, Глуховская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины”, — уточнили в ОВА.
Детали
Великописаревская громада: враг бил из минометов (24 взрыва), из СПГ (13 взрывов) и артиллерии (21 взрыв).
Краснопольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (6 взрывов) и обстрел из минометов (7 взрывов). Кроме того, вражеским БпЛА осуществлен сброс 1-го снаряда ВОГ.
Глуховская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).
Эсманская громада: были минометные обстрелы (3 взрыва).
Юнаковская община: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и минометов (21 взрыв).
Середино-Будская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады. Также было 10 взрывов из артиллерии.
Зноб-Новгородская громада: были минометные обстрелы (6 взрывов).
Белопольская громада: совершены обстрелы из минометов (10 взрывов) и артиллерии (12 взрывов).
Хотинская община: зафиксированы артиллерийские обстрелы (15 взрывов) и обстрел из минометов (5 взрывов). Кроме того, вражескими БпЛА осуществлен сброс 3-х снарядов ВОГ.
Напомним
Накануне, 17 сентября, враг 34 раза обстрелял регион. Было зафиксировано 179 взрывов. Из-за вражеских атак в воскресенье погиб один человек и еще двое получили ранения.