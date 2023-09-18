Сумщина: росіяни обстріляли дев’ять громад у прикордонні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Російські загарбники знову обстріляли прифронтові населені пункти Сумської області. Під удар потрапили мешканці дев’яти громад у прикордонні. Загалом, окупанти здійснили 37 обстрілів впродовж доби. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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“Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 171 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади”, — поточнили в ОВА.
Деталі
Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (24 вибухи), з СПГ (13 вибухів) та артилерії (21 вибух).
Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів) та обстріл з мінометів (7 вибухів). Крім того, ворожим БпЛА здійснено скидання 1-го снаряду ВОГ
Глухівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
Есманська громада: були мінометні обстріли (3 вибухи).
Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (21 вибух).
Середино-Будська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади. Також було 10 вибухів з артилерії.
Зноб-Новгородська громада: були мінометні обстріли (6 вибухів).
Білопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (10 вибухів) та артилерії (12 вибухів).
Хотінська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (15 вибухів) та обстріл з мінометів (5 вибухів). Крім того, ворожими БпЛА здійснено скидання 3-х снарядів ВОГ.
Нагадаємо
Напередодні, 17 вересня, ворог 34 рази обстріляв регіон. Було зафіксовано 179 вибухів. Через ворожі атаки у неділю загинула одна людина і ще двоє зазнали поранень.