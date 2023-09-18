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Сумщина: росіяни обстріляли дев’ять громад у прикордонні

Сумщина: росіяни обстріляли дев’ять громад у прикордонні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Російські загарбники знову обстріляли прифронтові населені пункти Сумської області. Під удар потрапили мешканці дев’яти громад у прикордонні. Загалом, окупанти здійснили 37 обстрілів впродовж доби. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Цитата

“Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 171 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади”, — поточнили в ОВА.

Деталі

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (24 вибухи), з СПГ (13 вибухів) та артилерії (21 вибух).

Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів) та обстріл з мінометів (7 вибухів). Крім того, ворожим БпЛА здійснено скидання 1-го снаряду ВОГ

Глухівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Есманська громада: були мінометні обстріли (3 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (21 вибух).

Середино-Будська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади. Також було 10 вибухів з артилерії.

Зноб-Новгородська громада: були мінометні обстріли (6 вибухів).

Білопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (10 вибухів) та артилерії (12 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (15 вибухів) та обстріл з мінометів (5 вибухів). Крім того, ворожими БпЛА здійснено скидання 3-х снарядів ВОГ.

Нагадаємо

Напередодні, 17 вересня, ворог 34 рази обстріляв регіон. Було зафіксовано 179 вибухів. Через ворожі атаки у неділю загинула одна людина і ще двоє зазнали поранень.

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