Сумы утром подверглись удару РФ предварительно из артиллерии, есть пострадавшие - ГВА

Сумы утром подверглись удару рф, предварительно, из артиллерии, известно о 3 пострадавших, сообщил во вторник глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Утром врагом осуществлен предварительно артиллерийский обстрел Сум. Ударом повреждены крыша, окна, балконные рамы 2-х многоэтажек в жилом массиве. Пострадали две женщины и мужчина, прохожие, находившиеся рядом. Они госпитализированы. Состояние среднее", - написал Кривошеенко.

Кривошеенко сообщил также, что "на жилой сектор и объекты инфраструктуры Сум были направлены воздушные удары врага этой ночью". "Зафиксировано попадание БпЛА неустановленного типа в частный дом и жилую многоэтажку в Заречном районе. Острую реакцию на стресс получила пожилая жительница квартиры на 9-м этаже, куда пришелся удар. Женщине оказана медицинская помощь", - написал глава ГВА.

По данным ГСЧС, "ночью россияне атаковали город Сумы и Великописаревскую громаду: предварительно, травмированы два человека". "Повреждены частные домовладения и многоэтажка. Возникли пожары. Из-за угрозы повторных атак спасатели временно останавливали работы. Все очаги горения ликвидированы", - указали в ГСЧС.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров указал, что всего в результате ударов врага на территории Сумской области 9 человек, среди них – 5-месячный ребенок, пострадали от вражеских обстрелов за сутки. Зафиксировано почти 80 обстрелов по 27 населенным пунктам в 20 громадах области, разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.