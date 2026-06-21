Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней

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Летняя жара может быть не только дискомфортной, но и опасной для здоровья, а особенно риск возрастает при длительном пребывании на солнце, в душных помещениях или общественном транспорте. Подробнее о том, чем отличается солнечный удар от теплового, кто находится в группе риска и как правильно действовать в случае перегрева, рассказал специально для УНН кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка.

Детали

Солнечный и тепловой удары часто воспринимают как разные состояния, хотя на самом деле между ними нет принципиальной разницы, говорит врач. В обоих случаях речь идет о перегреве организма, однако причины могут отличаться, и именно от них зависит и способ защиты.

Принципиальной разницы нет. Просто считается, что солнечный удар - это локальное воздействие прямых солнечных лучей, чаще всего на голову. А тепловой удар - это общий перегрев организма из-за жары, духоты или пребывания в месте с плохой вентиляцией. Такое может случиться даже в переполненном транспорте или закрытом помещении - объяснил специалист.

Врач подчеркнул, что чтобы избежать опасных последствий, прежде всего нужно устранить источник перегрева. Если проблема возникла из-за солнца, стоит как можно быстрее найти тень, а если причиной стала духота, то стоит перейти в более прохладное место.

В первую очередь нужно искать тень. Лучше всего под деревьями, потому что они создают собственный более прохладный микроклимат. Если такой возможности нет, то подойдет навес или тень от здания. Также важно обеспечить доступ свежего воздуха и избегать мест, где жарко и нет вентиляции - подчеркивает врач.

В жаркую погоду важно иметь при себе воду, и не только для питья, ведь она может стать первым средством помощи при перегреве, а простое охлаждение отдельных участков тела помогает быстрее улучшить самочувствие.

Можно смачивать шею, затылок, локтевые сгибы, подмышки, участки под коленями. Для этого подойдет обычная вода или влажная салфетка. Даже если просто намочить головной убор или протереть лицо и шею, человеку станет легче. Главное - не использовать для этого спиртовые растворы - подчеркнул врач.

Также Отто Стойка подчеркнул, что многие люди пытаются спастись от жары с помощью кондиционеров. Однако, по его словам, резкий перепад температур может наоборот нанести вред организму, а особенно осторожными нужно быть тем, кто сильно вспотел или уже почувствовал симптомы перегрева.

Если человек сильно перегрелся, не стоит садиться прямо под поток холодного воздуха от кондиционера. Так можно переохладиться и даже заболеть. Так же опасны сильные сквозняки, поэтому лучше находиться в прохладном месте, но без прямого потока холодного воздуха - объяснил Стойка.

Также врач отмечает, что головной убор, вода и солнцезащитные очки значительно снижают риск перегрева, но не гарантируют полной защиты, потому что многое зависит от состояния здоровья человека, возраста и уровня физической подготовки.

Чем старше человек и чем больше у него хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, тем тяжелее он переносит жару. Лучше адаптируются физически тренированные люди, потому что жара - это нагрузка на сердце и дыхательную систему, поэтому организму приходится работать интенсивнее - заметил он.

Отдельно врач прокомментировал популярное мнение о пользе горячих напитков в жару. По его словам, определенная логика в этом есть, но такой способ подходит не всем и не во всех ситуациях.

Горячие напитки действительно могут вызвать потоотделение, а испарение пота помогает охлаждению организма. Но если человек активно двигается или находится на солнце, лучше пить напитки комнатной температуры. Они безопаснее и не создают дополнительной нагрузки на организм - подчеркнул он.

Впрочем, если вы видите, что человеку стало плохо из-за солнца, то нужно оценить его состояние и не оставлять без присмотра, а особое внимание нужно обратить на сознание и дыхание. При необходимости следует вызвать медиков.

Если человек потерял сознание, нужно проверить, дышит ли он, перенести его в тень и вызвать скорую помощь. Если человек в сознании, можно дать обычной воды, помочь охладиться и наблюдать за его состоянием. Если же появляется сильная сонливость, ухудшается самочувствие или человек перестает реагировать на обращения, тогда также необходимо обращаться за медицинской помощью - резюмировал Отто Стойка.

Жара требует внимательного отношения к собственному здоровью. Достаточное количество воды, пребывание в тени и своевременный отдых помогут избежать опасного перегрева, однако при появлении тревожных симптомов не стоит медлить с обращением к врачу.

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