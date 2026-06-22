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Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынках

Киев • УНН

 • 2902 просмотра

В июне 2026 года в Украине подешевели молодые овощи, клубника и черешня. В то же время абрикосы, персики, голубика и малина подорожали из-за весенних заморозков.

Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынках

В июне 2026 года украинский рынок овощей и фруктов начал переходить к летней сезонной модели цен. На прилавках стало больше продукции нового урожая, а цены на часть овощей, ягод и фруктов поползли вниз. Заметнее всего подешевели ранние овощи, клубника, черешня и молодой картофель. В то же время снижение цен не было равномерным: часть позиций остается дорогой из-за неблагоприятных погодных условий, логистики, затрат производителей и зависимости от импорта. В частности, речь идет об абрикосах, персиках, голубике и малине, которые дорожают, несмотря на начало лета. Что происходит с ценами на популярные овощи и фрукты, разбирался УНН.

Цены на овощи: какие продукты стали дешевле

В июне больше всего подешевели овощи нового урожая. Прежде всего это касается молодого картофеля, огурцов, помидоров, капусты, свеклы, редиса и части зелени. Цены показали негативную динамику, потому что на рынок поступило больше украинской продукции из открытого грунта и тепличных хозяйств, которые конкурируют с импортными овощами, традиционно значительно более дорогими из-за заложенных в цену затрат на логистику.

Сколько стоит молодой картофель в 2026 году

Молодой картофель, который в начале сезона традиционно стоил дорого, в июне начал дешеветь. На полки магазинов и прилавки рынков поступили корнеплоды из Закарпатья и южных областей Украины. В среднем на рынках килограмм молодого картофеля можно приобрести по цене от 35 до 65 гривен. А в крупных сетевых супермаркетах этот овощ можно купить в среднем за 37,50 грн. За прошедший месяц цены на молодой картофель там уменьшились на 15,24 гривны.

Именно поэтому "борщевой набор" в 2026 году в целом дешевле, чем в прошлом году.

В то же время прошлогодний картофель остается относительно доступным, так как в 2025 году урожай был лучше, чем в предыдущем сезоне. Купить его на базарах можно, заплатив от 13 до 16 гривен за килограмм. В крупных сетевых магазинах он стоит несколько дороже: в среднем 34 гривны за килограмм.

За сколько в Украине можно купить молодые огурцы 

Во второй декаде июня снизились цены и на огурцы. После весенних колебаний их стоимость пошла вниз. Причина - разнообразие предложений огурцов от отечественных фермеров. Именно поэтому огурцы на рынке можно приобрести по цене 25-40 гривен за килограмм.

В сетевых супермаркетах цены отличаются от рыночных: килограмм молодых огурцов там стоит в среднем 58,89 гривен. Причем ценник зависит также и от сорта огурцов. Гладкие продают по 67,92 гривны за килограмм. Колючие стоят немного дешевле - 62,50 гривны за килограмм. Дороже всего придется заплатить за огурцы сорта "Эстафета": их продают по 112,88 гривны за килограмм.

В целом же, по сравнению с показателями мая, средние цены на огурцы в магазинах и супермаркетах уменьшились на 41,00 гривну.

Цены на помидоры в Украине в 2026 году: сколько придется заплатить

Помидоры сейчас начали дешеветь, хотя их цена остается довольно высокой по сравнению с базовыми овощами. Эксперты объясняют такое явление затратами на тепличное выращивание, энергоносители, упаковку и транспортировку, которые влияют на конечную цену для потребителя, так как их закладывают в стоимость томатов.

Сейчас на рынках помидор красный стоит от 70 до 100 гривен за килограмм.

В магазинах за овощ придется заплатить дороже. Речь уже пойдет о ценах на уровне 124,10 гривны за килограмм. Помидоры розовые стоят 131,16 гривны, а томаты "сливка" - 139,44 гривны за килограмм.

Несмотря на это, начиная со второй декады мая, средние цены на томаты уменьшились аж на 103,15 гривны.

Цены на молодые овощи в магазинах и на рынках: на что обратить внимание

Дешевле для украинцев стали также:

  • молодая капуста (от 15 до 18 гривен за килограмм на рынке и 35,27 гривны за килограмм - в супермаркетах);
    • свекла (30-40 гривен за килограмм на базаре и 35,33 гривны за килограмм в сетях популярных в Украине магазинов);
      • редис (от 20 до 40 грн за килограмм);
        • зеленый горошек (50-70 грн за килограмм);
          • некоторые виды салатной продукции.

            Таким образом, сезонные овощи постепенно становятся доступнее, но разница между рынками, супермаркетами и регионами, в которых они расположены, может быть существенной.

            Подпись: Международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов EastFruit опубликовала динамику цен на овощи и фрукты в июне 2026 года 

            Цены на фрукты: где ждать снижения стоимости

            В фруктовом сегменте в конце июня подешевели ягоды и косточковые. Заметнее всего снизились цены на клубнику и черешню.

            Сколько стоит клубника в июне 2026 года

            После высоких майских цен клубника начала терять в цене из-за увеличения предложения из открытого грунта. Однако ее стоимость все еще зависит от региона, качества ягоды и погодных условий. Так, в сетях популярных в Украине маркетов килограмм этой ягоды можно приобрести от 139 до 220 гривен.

            Индекс потребительских цен на клубнику в июне 2026 составил 70,09%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены уменьшились на 29,91%.

            Самые низкие цены на черешню в июне: какие они

            Черешня в 2026 году также постепенно дешевеет. В отличие от прошлого года, в этом сезоне ситуация с урожаем черешни лучше, поэтому на рынке больше украинской продукции. Это уменьшает зависимость от импорта и сдерживает цены. В ближайшие недели при условии стабильной погоды черешня может еще подешеветь.

            Сейчас же килограмм черешни на рынках можно приобрести за 70-110 гривен.

            Как изменились цены на яблоки в 2026 году

            Яблоки остаются относительно стабильными по цене. На рынке преобладают запасы урожая 2025 года, и именно хороший прошлогодний урожай помогает сдерживать резкое подорожание. В то же время ближе к завершению запасов цены на качественные плодовые могут пойти вверх.

            В супермаркетах килограмм украинских яблок продают в среднем за 50,17 гривны. Яблоки сорта "Айдаред" покупателю предлагают за 65,60 грн за килограмм.

            Индекс потребительских цен на яблоки в июне 2026 составил 106,36%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены выросли на 6,36%.

            Бананы, апельсины, лимоны и другие импортные фрукты не имеют выраженного сезонного удешевления в Украине. Их цена больше зависит от курса валют, логистики, стоимости топлива и закупочных цен в странах-поставщиках. Поэтому в июне они в основном остаются стабильными или колеблются незначительно.

            Цены на овощи и фрукты: что подорожало вопреки сезону

            Несмотря на сезонное увеличение предложения, часть продукции в июне слишком дорога для покупателей.

            Прежде всего это абрикосы, персики, нектарины, малина, голубика и отдельные импортные фрукты. Главная причина - весенние заморозки, которые повредили часть урожая косточковых культур.

            Абрикосы в 2026 году стали одним из самых проблемных фруктов сезона. Из-за неблагоприятной погоды весной урожай в Украине сократился, поэтому цены остаются высокими. Килограмм абрикосов сейчас предлагают за 100-160 гривен за килограмм.

            Похожая ситуация и с персиками и нектаринами: их предложение ограничено, а часть спроса покрывает импорт. Сейчас персики украинцам предлагают от 65 до 110 гривен за килограмм.

            Голубика и малина также дороги. Это связано с более поздним стартом сезона, затратами на выращивание и сбор, а также высоким спросом на качественную ягоду. В начале сезона такие продукты традиционно стоят дорого, и только после массового сбора цена может снижаться.

            Поэтому сейчас цены за килограмм малины достигают 600-1000 гривен. Голубика стоит немного дешевле: килограмм продают по цене от 500 до 700 гривен.

            Среди овощей, несмотря на общее удешевление, могут дорожать отдельные позиции, в частности зеленый лук, часть зелени, сладкий перец или продукция премиального качества.

            Это не противоречит сезонному тренду: рынок овощей очень чувствителен к объемам поставок, погоде, качеству товара и затратам продавцов.

            Сезонные цены на овощи и фрукты: чего ждать в ближайшие недели

            В ближайшие недели основной тренд на рынке овощей и фруктов останется стабильным: продукции украинского производства будет больше, а цены на часть овощей, ягод и фруктов могут снижаться.

            Наибольший потенциал для удешевления имеют огурцы, помидоры, молодой картофель, капуста, свекла, клубника и черешня.

            В то же время резкого падения цен на все сезонные продукты ждать не стоит. Цены останутся неравномерными во всех регионах страны из-за войны, логистических расходов, подорожания топлива, дефицита рабочей силы в агросекторе и погодных рисков.

            Как рассказал УНН в эксклюзивном комментарии заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук, сезонные цены на овощи и фрукты в Украине останутся зависимыми от погоды, объемов внутреннего урожая и импорта.

            На овощном рынке ключевым будет темп поступления нового урожая, тогда как во фруктовом сегменте наибольшие риски этого сезона касаются косточковых культур - абрикосов, черешни, вишни и персиков, которые пострадали из-за весенних заморозков после раннего цветения деревьев.

            Ситуация с косточковыми культурами осложнилась еще зимой, когда сильные морозы повредили деревья. А мартовское тепло ускорило их цветение, после чего заморозки в разных регионах Украины ударили прежде всего по ранним косточковым

            - сказал эксперт.

            Поэтому больше всего сложностей сейчас с абрикосами. Частично потери затронули ассортимент черешни.

            Марчук акцентирует: предложение украинских косточковых на рынке может быть ограниченным, а часть спроса покроет импорт. Это будет влиять и на цены, при формировании которых реализаторы будут учитывать расходы на логистику. Кроме того, цены могут активно начать реагировать даже на неблагоприятные погодные условия в странах, из которых будут ввозить абрикосы, персики и черешню.

            Косточковые в этом сезоне точно будут стоить дороже, чем в прошлом году, так как выросли все производственные затраты - от топлива до препаратов для подкормки деревьев. А если из-за погодных потерь предложение на рынке будет ограниченным, это дополнительно подтолкнет цены вверх

            - подытожил Денис Марчук.

            Кроме того, в супермаркетах цены обычно снижаются медленнее, чем на оптовых рынках. Поэтому для потребителей самая выгодная тактика в июне - покупать те продукты, которые уже подходят к пику своей сезонности:

            • огурцы;
              • ранняя капуста;
                • редис;
                  • молодой картофель;
                    • клубника;
                      • черешня.

                        А вот с дорогими ягодами, абрикосами, персиками и нектаринами стоит быть осторожнее: их цена может снижаться постепенно, но из-за потерь урожая, спровоцированных неблагоприятными погодными условиями, в этом сезоне они могут и не подешеветь.

                        В целом июнь - традиционно месяц частичного ценового облегчения для покупателей. Овощи нового урожая и часть ягод дешевеют, но рынок остается нестабильным. Поэтому окончательно оценивать летнюю динамику цен стоит уже в конце июня - начале июля, когда предложение от отечественного производителя достигнет своего максимума.

                        Напомним

                        Ранее мы писали о том, что в мае 2026 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 8,2%. Больше всего подорожали фрукты на 11,1%, тогда как цены на яйца упали на 15,3%

                        Александра Василенко

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