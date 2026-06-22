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Генштаб ВСУ сообщил о поражении центра космической связи в московской области

Киев • УНН

 • 2138 просмотра

22 июня украинские дроны поразили центр космической связи "Дубна" в Московской области, наблюдается масштабное задымление. Также нанесены удары по другим объектам российских войск.

Генштаб ВСУ сообщил о поражении центра космической связи в московской области

Сегодня, 22 июня, украинскими БПЛА был поражен центр космической связи в Московской области. Информацию об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН

"Поражен центр космической связи "Дубна" в Московской области. На объекте наблюдается масштабное задымление. Ущерб врага уточняется.", - говорится в сообщении Генштаба. 

По информации OSINT-расследователей, удар по космическому центру связи нанесли дроны Fire Point. 

Напомним

Ранее появилась информация о как минимум 50 дронах, которые атаковали Москву и прилегающие районы в ночь на 22 июня. 

 Несмотря на заявления представителей российских органов власти об успешном уничтожении всех БПЛА, в "росавиации" сообщили, что приостановили работу московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", а в "Шереметьево" были введены "ограничения в работе". 

В сети также появилось видео, что в российской столице усиливают ПВО: на мосты начали устанавливать "Панцири", также дополнительные установки, вероятно, разместят на крышах высотных зданий. 

Добавим

В течение 21 июня и в ночь на 22 июня, как говорится в сообщении Генштаба, подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение еще ряду объектов российского агрессора. В частности, украинские воины поразили полигон подготовки операторов БПЛА в районе Дебальцево на территории Луганской области, а также пункты управления БПЛА в районах Мирнограда и Перебудовы на Донетчине.

Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты противника в районе Илек-Пеньковки Белгородской области (рф) и в районе Покровска Донецкой области. Также нанесено поражение автомобильному мосту в районе Васильевки Запорожской области, который используется для переброски войск и обеспечения российской оккупационной армии.

"По результатам дополнительного анализа данных, подтверждено поражение 21 июня инфраструктуры порта "Кавказ" в Краснодарском крае рф и двух автомобильных паромов. Эти объекты используются для обеспечения войск российских оккупантов в южных регионах Украины", - сообщили в Генштабе. 

Юлия Мельник

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