Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть

Системные удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и логистической инфраструктуре уже привели к масштабным проблемам с обеспечением топливом в ряде регионов РФ. Москва вынуждена вводить лимиты на продажу бензина, а для покрытия дефицита начала импортировать топливо из-за рубежа. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области Виктор Гальчинский.

Удары по нефтепереработке уже дали ощутимый результат

По словам эксперта, нынешний топливный кризис в России является следствием длительной и системной работы украинских Сил обороны, которые в течение последних лет последовательно поражают объекты российского топливно-энергетического комплекса.

Мы уже видим результат этой работы. По разным оценкам, было поражено около 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Кроме того, удары наносятся по объектам нефтетранспортной системы, что дополнительно усложняет логистику. Именно поэтому сейчас формируется системный кризис, последствия которого уже ощущаются даже в московском регионе - сказал Гальчинский.

Он отметил, что крупнейший НПЗ, который обеспечивал потребности Москвы и области, фактически выведен из эксплуатации на длительный срок.

По разным оценкам, этот завод может оставаться неработоспособным от девяти до двенадцати месяцев. Из-за этого в московском регионе уже вводятся ограничения на продажу топлива. Это не значит, что бензина в России нет вообще, но дефицит постепенно становится системным - отметил эксперт.

Крым уже столкнулся с реальной нехваткой топлива

Отдельно Гальчинский обратил внимание на ситуацию в оккупированном Крыму, где, по его словам, последствия украинских ударов проявились наиболее ощутимо.

В Крыму ситуация особенная. Там системно уничтожались логистические маршруты, паромные переправы, нефтебазы и транспортная инфраструктура. В результате сегодня мы видим физическую нехватку топлива. Бензин там либо не продается вообще, либо его продажа существенно ограничена - пояснил он.

По словам эксперта, это стало результатом не разовой операции, а двухлетней кампании по последовательному поражению критической инфраструктуры.

Это результат двух лет системной работы. Начиная с первых ударов в 2022 году, шаг за шагом создавались условия для нынешней ситуации. Сегодня Украина фактически держит под огневым контролем значительную часть логистики, которая обеспечивает оккупированный Крым - отметил Гальчинский.

Россия все больше работает по принципу "все для фронта"

Эксперт подчеркивает, что проблемы с топливом накладываются на общие трудности российской военной экономики.

Россия фактически перевела свою экономику на военные рельсы. Все ресурсы направляются на армию и военную промышленность. При этом гражданский сектор сокращается, бизнес сталкивается с проблемами, ограничивается кредитование. Уже серьезно обсуждаются механизмы изъятия или замораживания средств граждан для финансирования государственных расходов - сказал он.

По его мнению, аналогичная ситуация складывается и на рынке топлива.

В первую очередь топливо получает армия и военный сектор. Для гражданского населения его становится меньше. Именно поэтому мы видим лимиты на заправках и длинные очереди в разных регионах Российской Федерации - отметил эксперт.

Россия уже начала импортировать топливо

Комментируя возможность импорта топлива, Гальчинский отметил, что этот процесс уже начался.

Да, Россия уже начала импортировать топливо. Если говорить образно, это примерно то же самое, как если бы Украина начала закупать зерно за рубежом. Для страны, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире, это очень показательная ситуация - сказал он.

По словам эксперта, первые попытки импорта были связаны именно с обеспечением оккупированного Крыма.

Россия закупила ограниченную партию топлива в Греции, доставила его танкерами в Крым и загрузила нефтебазы в Керчи и Феодосии. Но эти объекты впоследствии были поражены Силами обороны Украины. Фактически это топливо было уничтожено - отметил Гальчинский.

В то же время он напомнил, что значительную часть потребностей России в настоящее время покрывают белорусские НПЗ.

Два крупных белорусских нефтеперерабатывающих завода фактически работают на российский рынок. До полномасштабного вторжения они обеспечивали топливом значительную часть Украины, а теперь почти все эти объемы направляются в Российскую Федерацию - пояснил эксперт.

Мини-НПЗ не способны полностью решить проблему

Гальчинский соглашается, что Россия имеет значительное количество небольших нефтеперерабатывающих предприятий, однако их возможности ограничены.

Да, мини-НПЗ существуют и их много. Но нужно понимать, что государство контролирует практически весь топливный рынок. Поэтому продукция таких предприятий в первую очередь будет направляться на обеспечение армии и военных нужд. В гражданский сектор она будет попадать уже по остаточному принципу - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что особенно ощутимыми эти проблемы могут стать для аграрного сектора и транспортной отрасли.

Местами уже возникают ситуации, когда не хватает дизельного топлива для проведения полевых работ. Это свидетельствует о том, что проблемы выходят далеко за пределы отдельных регионов и постепенно становятся общегосударственными - отметил он.

Топливный кризис может ударить и по военным возможностям России

По словам Гальчинского, последствия ударов по топливной инфраструктуре уже ощущает не только гражданский сектор.

Гражданская авиация уже сталкивается с проблемами. Некоторые рейсы не долетают до Москвы или работают в условиях жестких ограничений из-за нехватки авиационного топлива. Московский НПЗ был одним из ключевых производителей такого топлива для региона - отметил он.

Эксперт добавил, что отдельно продолжается работа и по предприятиям, которые производят компоненты для ракетного топлива.

Для ракетного топлива существует другой производственный цикл, но по соответствующим предприятиям также наносятся удары. Поэтому постепенно ослабляется не только гражданская топливная система, но и возможности российского военно-промышленного комплекса - резюмировал Гальчинский.

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