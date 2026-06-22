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российский агросектор под угрозой коллапса из-за дефицита дизельного топлива - ЦПД

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Аграрии РФ массово заявляют о непосильной стоимости топлива и предупреждают о невозможности собрать урожай. В ЦПД отмечают, что все ресурсы направляются на войну, а гражданский сектор обеспечивается по остаточному принципу.

российский агросектор под угрозой коллапса из-за дефицита дизельного топлива - ЦПД

Российский агросектор оказался под угрозой масштабного коллапса накануне уборочной кампании из-за критического дефицита и рекордного удорожания дизельного топлива, что является прямым следствием продолжающейся войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ситуация на местах является катастрофической: аграрии массово заявляют о "непосильной стоимости" топлива и открыто предупреждают, что из-за нехватки средств они не смогут собрать урожай, при этом правительственные структуры и ведомства РФ в своих отчетах рисуют параллельную реальность о "полном обеспечении отрасли топливом".

Топливный кризис в очередной раз четко продемонстрировал реальные приоритеты кремля: главное - война. Все доступные ресурсы направляются либо на удовлетворение потребностей военно-промышленного комплекса и армии, либо на "серый" экспорт ради валютной выручки

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что гражданский сектор, в частности сельское хозяйство, от которого зависит благосостояние населения, обеспечивается в РФ по остаточному принципу.

Напомним

56 из 83 регионов РФ имеют дефицит бюджета, что в десять раз больше, чем в начале войны. кремль сократил поддержку регионов, переложив на них оборонные расходы.

В рф фиксируют дефицит топлива и очереди на АЗС после атак на нефтеперерабатывающие заводы20.06.26, 21:26 • 4802 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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