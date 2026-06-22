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"Кир, ты всегда желанный гость в Украине" - Зеленский отреагировал на отставку Стармера

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Великобритании Киру Стармеру за сотрудничество после объявления о его отставке. Зеленский подчеркнул ценность двусторонних встреч и поддержки Британии.

"Кир, ты всегда желанный гость в Украине" - Зеленский отреагировал на отставку Стармера
x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский выразил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру благодарность за сотрудничество, поддержку Украины и совместные решения после объявления британского премьера об отставке. Об этом Зеленский написал в X, передает УНН.

Детали

"Кир, спасибо тебе за все сотрудничество, поддержку и совместные решения, которые позволили сделать сильнее нашу Европу и нашу защиту жизни. Британия была, есть и будет среди глобальных лидеров", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что очень ценит Великобританию - каждую двустороннюю встречу, каждый разговор, "который всегда наполняли реальным содержанием".

"Спасибо, что ты всегда на связи, всегда активен и всегда стараешься сделать то, что нужно и что действительно поможет. Желаю Соединенному Королевству и всем британцам только успеха и реализации ваших национальных задач. Мы уверены в Британии. Кир, ты всегда желанный гость в Украине", - добавил Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о своей отставке с должности.

Павел Башинский

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