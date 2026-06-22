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Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС

Киев • УНН

 • 2170 просмотра

Президент подписал закон, который увеличивает расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, в основном за счет займа ЕС. Документ также предусматривает 40 млрд грн на комплексные планы устойчивости регионов.

Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о финансировании сектора безопасности и обороны и внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год, сообщили в парламенте в понедельник, пишет УНН.

Детали

Закон (реестр №15224) предусматривает увеличение расходов на денежное обеспечение военнослужащих и развитие вооружения, в частности, за счет привлечения масштабной внешней помощи от ЕС.

Документ увеличивает расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, преимущественно за счет финансовой помощи (Ukraine Support Loan) от ЕС.

Предусматривается выделение 40 млрд грн на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование из резервного фонда: в частности, 559,1 млн грн направят на нужды энергетического сектора.

Дополнение

Ранее глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала в соцсетях, что изменениями в Бюджет-2026 увеличиваются расходы по следующим направлениям:

  • +1,56 трлн грн для сектора нацбезопасности и обороны, из них:
    1. +1,397 трлн грн на повышение обороноспособности и безопасности государства (это деньги, которые Украина получит по займу ЕС в этом году на оборонные нужды. Отражаются в новой отдельной программе по специальному фонду).
      1. +152,26 млрд грн для обеспечения ВСУ (это преимущественно денежное довольствие).
        1. +14,58 млрд грн - на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны (программа Минфина, из которой они закрывают первоочередные потребности).
          1. +3,15 млрд грн на развитие ОПК (средства специального фонда за счет увеличения поступлений от «военного НДФЛ»).
            1. +2,13 млрд грн для Госспецтранспорта (под Минобороны).
              1. +9,91 млрд грн для Нацгвардии (здесь денежное довольствие и оружие вместе).
                1. +6,79 млрд грн для Государственной пограничной службы (аналогично).
                  1. +4,8 млрд грн для Госспецсвязи (дроны).
                    1. +2,47 млрд грн для СБУ (преимущественно денежное довольствие).
                      1. +1,83 млрд грн для ГУР МО (денежное довольствие и оружие).
                        1. + 7,8 млн грн для СВР.
                          • правительство предлагает выделить +40 млрд грн на реализацию комплексных планов стойкости регионов и отдельных городов (новая бюджетная программа Минрегиона, распределение средств по которой будет осуществлять правительство своими решениями);
                            • правительство предлагает увеличить резервный фонд на 40 млрд грн;
                              • доходная часть бюджета увеличивается на 2,29 трлн грн за счет:
                                1. 1,397 трлн грн - военная поддержка в рамках займа ЕС.
                                  1. 824,25 млрд грн - бюджетная поддержка в рамках займа ЕС.
                                    1. 47,67 млрд грн - деньги ЕС в рамках Ukraine Facility.
                                      1. 22,62 млрд - дополнительные поступления НДФЛ и военного сбора (благодаря росту общих расходов на зарплаты военнослужащих).
                                        • правительство предлагает направлять военный сбор на денежное довольствие военных ВСУ уже с 1 июля 2026 года;
                                          • предлагается, чтобы в 2026 году поступления вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования направлялись на закупку и производство оружия и денежное довольствие военнослужащих ВСУ.

                                            Ко второму чтению, как сообщила Пидласа, бюджетный комитет рекомендовал изменить ряд вещей в тексте правительства и действующем законе о Бюджете:

                                            • считать зарплату НАБУ по прожиточному минимуму 3328 грн, а не 3028 грн, без увеличения общих расходов Агентства;
                                              • поручить правительству восстановить Дорожный фонд в 2027 году в размере 25%;
                                                • перераспределить 10 млн грн на аппарат Госрыбагентства (это не зарплата), без увеличения общих расходов агентства;
                                                  • +559,1 млн грн на аппарат Минэнерго, за счет резервного фонда;
                                                    • +127,5 млн грн на ликвидацию шахт, за счет резервного фонда;
                                                      • +46,1 млн грн на Госэнергонадзор, за счет резервного фонда;
                                                        • +599,1 млн грн Государственному агентству по управлению зоной отчуждения, в том числе 525,1 млн грн - на объект «Укрытие», за счет резервного фонда;
                                                          • перераспределить 95 млн грн на аппарат Национального комитета спорта инвалидов, без увеличения общих расходов Минмолодежьспорта.

                                                            Также, по ее словам, народные депутаты проголосовали за выделение 1,4 млрд грн на выплаты для работников Службы судебной охраны.

                                                            Юлия Шрамко

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