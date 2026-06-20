Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостей

Британская певица Дуа Липа опубликовала в своем Instagram первые свадебные фотографии со своим мужем Каллумом Тернером. Публикация вызвала большой ажиотаж в соцсетях, пишет УНН.

Детали

На фотографиях молодожены позируют во время празднования свадьбы. Певица лаконично подписала пост словами "Mr & Mrs", после чего под публикацией начали массово появляться поздравления от поклонников и известных представителей шоу-бизнеса.

В комментариях пользователи желают паре счастья и долгих лет совместной жизни. Свадебные фотографии за короткое время собрали сотни тысяч лайков и стали одной из самых обсуждаемых тем среди поклонников певицы.

Дуа Липа и Каллум Тернер находятся в отношениях уже более двух лет. Ранее западные СМИ сообщали о помолвке пары, а позже стало известно о свадьбе.

Ранее звезда уже публиковала фотографии со своей свадьбы.

Певица Дуа Липа опубликовала фото со свадьбы