Эль-Ниньо уже продолжается: появились новые спутниковые данные

фото иллюстративное

Климатическое явление Эль-Ниньо, которое характеризуется более высокими, чем обычно, температурами воды в некоторых частях экваториальной части Тихого океана, вернулось в июне 2026 года. Наблюдения за высотой поверхности моря со спутника Sentinel-6 Michael Freilich в том месяце показали, что явление 2026 года продолжает усиливаться, пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

Это природное повторяющееся явление может иметь широкомасштабные последствия, обычно приводя к более влажным условиям на юго-западе США и засухе в странах западной части Тихого океана, таких как Индонезия и Австралия. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило об Эль-Ниньо 11 июня после того, как температура поверхности моря в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана в течение нескольких месяцев подряд превышала средний показатель как минимум на 0,5°C.

Тем временем ученые NASA наблюдают дополнительный признак Эль-Ниньо: области повышенной высоты поверхности моря. Когда океанская вода нагревается, она увеличивается в объеме и вызывает подъем поверхности моря, что делает высоту воды надежным индикатором температуры океана. Более высокие, чем обычно, температуры, а следовательно, и более высокие уровни поверхности моря в некоторых частях экваториальной части Тихого океана связаны с явлением Эль-Ниньо.

На карте показаны аномалии уровня поверхности моря в центральной и восточной частях Тихого океана, зафиксированные 8 июня 2026 года. Красные оттенки указывают на уровни моря, превышающие средние. Нормальные уровни моря обозначены белым цветом, более низкие - синим.

Данные, как указано, были получены со спутника Sentinel-6 Michael Freilich, запущенного в 2020 году NASA под руководством ESA (Европейского космического агентства), и обработаны учеными Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Весной 2026-го спутник начал фиксировать предвестники Эль-Ниньо: волны теплой воды шириной в сотни километров, известные как волны Кельвина, перемещались из западной части Тихого океана в восточную. Это происходит, когда пассаты в западной экваториальной части Тихого океана ослабевают, а затем временно меняют направление на западное. Теплая вода накапливается на востоке, углубляя теплый поверхностный слой, понижая термоклин и подавляя апвеллинг, который обычно поддерживает более низкую температуру вод вдоль тихоокеанского побережья Америки, пишет издание.

Это накопление тепла под поверхностью воды – то, что фиксируют наблюдения за высотой поверхности моря. Это выходит за пределы измерения температуры поверхности и показывает, сколько тепла сохраняется в подповерхностном слое. Это важно, потому что неглубокий теплый слой может не существенно влиять на климат и погоду, в то время как большой запас тепла под поверхностью может иметь большее значение.

По словам исследователя уровня моря из JPL Северин Фурнье и заместителя научного руководителя проекта Sentinel-6 Майкла Фрейлиха, условия в западной части Тихого океана 8 июня были похожи на условия 1997 года, когда возникло исключительно сильное явление Эль-Ниньо. Однако в восточной части Тихого океана в 2026 году наблюдалось отставание в сторону теплых условий, и к той же дате сформировалось меньше волн Кельвина.

Тем не менее, похоже, что к восточной части Тихого океана приближаются более теплые волны Кельвина, что означает, что Эль-Ниньо продолжает усиливаться. Догонит ли он показатели 1997 года, зависит от активности океана в ближайшие недели. "Пока похоже, что это будет сильное явление - сильнее, чем я бы сказал на прошлой неделе, - но нам все еще нужны дополнительные наблюдения, чтобы понять, что произойдет", - отметил исследователь.

ООН предупредила о новых климатических рисках из-за возможного прихода Эль-Ниньо