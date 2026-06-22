В ближайшее время планируется организовать встречу президента россии владимира путина и александра лукашенко. Об этом сообщает DW беларусь со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора дмитрия пескова, пишет УНН.

Детали

"Это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы", – передают росСМИ ответ пескова на вопрос о том, планируют ли путин и лукашенко обсудить требование Владимира Зеленского в течение недели демонтировать ретрансляторы, расположенные в приграничных районах беларуси и предназначенные для наведения ударов по Украине, иначе "это сделаем мы".

песков назвал слова украинского президента "агрессивной" угрозой, "вмешательством во внутренние дела" и "посягательством на суверенитет" беларуси.

"Но у нас нет никаких сомнений, что руководство беларуси и сама беларусь способны обеспечить свой суверенитет", – подчеркнул песков.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина требует от беларуси демонтировать ретрансляторы, которые помогают российским дронам. Киев дал минску неделю на выполнение требования, иначе Украина сделает это самостоятельно.