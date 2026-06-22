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песков заявил, что путин и лукашенко обсудят заявления Зеленского в ближайшее время

Киев • УНН

 • 994 просмотра

песков заявил о планах организовать встречу путина и лукашенко в ближайшее время. Лидеры обсудят требование Зеленского демонтировать ретрансляторы в беларуси.

песков заявил, что путин и лукашенко обсудят заявления Зеленского в ближайшее время

В ближайшее время планируется организовать встречу президента россии владимира путина и александра лукашенко. Об этом сообщает DW беларусь со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора дмитрия пескова, пишет УНН.

Детали

"Это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы", – передают росСМИ ответ пескова на вопрос о том, планируют ли путин и лукашенко обсудить требование Владимира Зеленского в течение недели демонтировать ретрансляторы, расположенные в приграничных районах беларуси и предназначенные для наведения ударов по Украине, иначе "это сделаем мы".

песков назвал слова украинского президента "агрессивной" угрозой, "вмешательством во внутренние дела" и "посягательством на суверенитет" беларуси.

"Но у нас нет никаких сомнений, что руководство беларуси и сама беларусь способны обеспечить свой суверенитет", – подчеркнул песков.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина требует от беларуси демонтировать ретрансляторы, которые помогают российским дронам. Киев дал минску неделю на выполнение требования, иначе Украина сделает это самостоятельно.

Ольга Розгон

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