песков заявил, что путин и лукашенко обсудят заявления Зеленского в ближайшее время
Киев • УНН
песков заявил о планах организовать встречу путина и лукашенко в ближайшее время. Лидеры обсудят требование Зеленского демонтировать ретрансляторы в беларуси.
В ближайшее время планируется организовать встречу президента россии владимира путина и александра лукашенко. Об этом сообщает DW беларусь со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора дмитрия пескова, пишет УНН.
Детали
"Это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы", – передают росСМИ ответ пескова на вопрос о том, планируют ли путин и лукашенко обсудить требование Владимира Зеленского в течение недели демонтировать ретрансляторы, расположенные в приграничных районах беларуси и предназначенные для наведения ударов по Украине, иначе "это сделаем мы".
песков назвал слова украинского президента "агрессивной" угрозой, "вмешательством во внутренние дела" и "посягательством на суверенитет" беларуси.
"Но у нас нет никаких сомнений, что руководство беларуси и сама беларусь способны обеспечить свой суверенитет", – подчеркнул песков.
Напомним
Президент Зеленский заявил, что Украина требует от беларуси демонтировать ретрансляторы, которые помогают российским дронам. Киев дал минску неделю на выполнение требования, иначе Украина сделает это самостоятельно.