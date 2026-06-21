"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года
Киев • УНН
Анимационный фильм Pixar собрал 160 млн долларов в США и Канаде за первый уикенд. Лента опередила «Супер Марио» и стала лучшим стартом в истории франшизы.
Анимационный фильм «История игрушек 5» от студии Pixar стал самым успешным дебютом 2026 года в кинотеатрах США и Канады, собрав 160 млн долларов за первый уикенд. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Лента опередила предыдущего рекордсмена года – фильм «Супер Марио», который вышел в апреле. В то же время это лучший старт за всю историю франшизы «История игрушек», которая берет начало еще с 1995 года.
Кроме того, картина показала второй лучший дебютный результат в истории Pixar, уступив лишь «Суперсемейке 2», вышедшей в 2018 году.
Успех фильма укрепил позиции Pixar
По данным Bloomberg, «История игрушек 5» получила положительные отзывы критиков и вышла накануне длинных праздничных выходных в США. Дополнительное внимание к ленте привлекло и участие Тейлор Свифт, чья песня вошла в саундтрек фильма.
Успех картины продолжил восстановление Pixar после нескольких сложных лет. Ранее важным шагом для студии стал триумф «Головоломки 2», который в 2024 году собрал 1,7 млрд долларов в мировом прокате.
Аналитики ожидают, что вместе с будущими премьерами «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» Кристофера Нолана летний сезон в кинотеатрах Северной Америки может принести от 4,1 до 4,3 млрд долларов кассовых сборов.
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