Сумма нанесенного войной прямого ущерба инфраструктуре Украины превысила 110 млрд долларов

За последнюю неделю сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры выросла на 2,1 млрд долл.

Детали

По последним данным, предоставленным Министерством инфраструктуры, в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовых переправы на 1,8 млрд долл.

Проводятся работы по восстановлению автомобильной инфраструктуры Украины. По информации Министерства инфраструктуры, на сегодняшний день уже восстановлен проезд 49 искусственными сооружениями на автодорогах государственного значения, из них больше всего восстановлено объектов в Киевской (20) и Черниговской областях (17).

Также на текущей неделе ущерб сфер культуры, туризма и спорта составил 1,3 млрд долл. Увеличение этой суммы на 400 млн долл. связано с ростом количества поврежденных и разрушенных объектов и поступлением обновленных данных Министерства развития громад и территорий.

Всего с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 15,3 тыс. многоэтажек, 115,9 тыс. частных домов, 388 предприятий, 43,7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, 1991 магазин, 511 админзданий, 106,1 тыс. легковых авто, 764 детсада, 934 медучреждения, 634 культурных сооружения, 119 объектов социальной сферы.

По состоянию на 8 августа сумма косвенных потерь отраслей выросла до 129,1 млрд. По сравнению с последними расчетами косвенные потери выросли на 300 млн долл. Наибольшая доля косвенных потерь в результате полномасштабной войны, которую начала россия, в сфере промышленности и украинских предприятий – 29,8 млрд долл. На втором месте по объему косвенных потерь – агропромышленный комплекс и земельные ресурсы, на 23,4 млрд долл. Еще 18,2 млрд долл. - косвенные потери инфраструктуры.

По оценкам экспертов проекта "россия заплатит", минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов за последнюю неделю выросли на 3 млрд долл. и сегодня составляет 188 млрд долл. Рост суммы потребностей связан с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов инфраструктуры и сфер культуры, туризма и спорта, нуждающихся в восстановлении. Так, на восстановление разрушенных и поврежденных объектов инфраструктуры уже сегодня требуется не менее 44,6 млрд долл. А потребности в восстановлении культурных, туристических и спортивных сооружений выросли на 700 млн долл. и составляют 2,3 млрд долл.

Добавим

Общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только восстановление разрушенных объектов по принципу Build Back Better с учетом модернизации, дополнительную потребность в ликвидности для возобновления деятельности предприятий. В то же время эта оценка не учитывает общие потребности в восстановлении экономики, а также дополнительные потребности в модернизации активов, которые не получили повреждений и разрушений. По оценкам правительства, с учетом этих категорий, общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики, по предоставленным KSE данным, - 750 млрд долл.

Эта оценка является результатом совместной работы KSE Institute, правительственных органов при лидерстве Минреинтеграции и Минрегиона в сотрудничестве с другими министерствами и партнерскими организациями в рамках деятельности Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны.