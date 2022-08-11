Сума завданих війною прямих збитків інфраструктурі України перевищила 110 млрд доларів

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28815 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 73835 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 116280 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 167915 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 165813 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167659 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145916 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114750 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107988 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304865 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118803 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88669 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175990 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 75552 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 63771 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175990 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 304865 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566897 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511069 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 711955 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32777 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88669 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118803 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141943 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155522 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Сума завданих війною прямих збитків інфраструктурі України перевищила 110 млрд доларів

Сума завданих війною прямих збитків інфраструктурі України перевищила 110 млрд доларів

Київ • УНН

 • 158136 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, завданих війною, становить 110,4 млрд дол., мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів зросли до 188 млрд дол. Про це свідчать дані, надані KSE Institute, повідомляє УНН.

За останній тиждень сума прямих задокументованих збитків інфраструктури зросла на 2,1 млрд дол.

Деталі

За останніми даними, наданими Міністерством інфраструктури, внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на 1,8 млрд дол.

Проводяться роботи із відновлення автомобільної інфраструктури України. За інформацією Міністерства інфраструктури, на сьогодні вже відновлено проїзд 49 штучними спорудами на автодорогах державного значення, з них найбільше відновлено об’єктів у Київській (20) та Чернігівській областях (17).

Також на поточному тижні збитки сфер культури, туризму та спорту становили 1,3 млрд дол. Збільшення цієї суми на 400 млн дол. повʼязане зі зростанням кількості пошкоджених та зруйнованих обʼєктів та надходженням оновлених даних від Міністерства розвитку громад та територій.

Загалом з початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок, 115,9 тис. приватних будинків, 388 підприємств, 43,7 тис. одиниць сільськогосподарської техніки, 1991 магазинів, 511 адмінбудівель, 106,1 тис. легкових авто, 764 дитсадки, 934 медзаклади, 634 культурні споруди, 119 обʼєктів соціальної сфери.

Станом на 8 серпня сума непрямих втрат галузей зросла до 129,1 млрд. У порівнянні з останніми обрахунками непрямі втрати зросли на 300 млн дол. Найбільша частка непрямих втрат внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала росія, сфері промисловості та українським підприємствам - 29,8 млрд дол. На другому місці за обсягом непрямих втрат - агропромисловий комплекс та земельні ресурси, на 23,4 млрд дол. Ще 18,2 млрд дол. - непрямі втрати інфраструктури.

За оцінками експертів проєкту "росія заплатить", мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів за останній тиждень зросли на 3 млрд дол. і сьогодні становлять 188 млрд дол. Зростання суми потреб повʼязане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів інфраструктури та сфер культури, туризму і спорту, які потребують відбудови. Так, на відновлення зруйнованих та пошкоджених обʼєктів інфраструктури вже сьогодні потрібні щонайменше 44,6 млрд дол. А потреби у відновленні культурних, туристичних та спортивних споруд зросли на 700 млн дол. і становлять 2,3 млрд дол.

Додамо

Загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів за принципом Build Back Better з урахуванням модернізації, додаткову потребу в ліквідності для відновлення діяльності підприємств. Водночас ця оцінка не враховує загальних потреб на відновлення економіки, а також додаткових потреб на модернізацію активів, які не зазнали пошкоджень та руйнувань. За оцінками уряду, з урахуванням цих категорій, загальна потреба у фінансування відновлення та модернізації економіки, за наданими KSE даними, - 750 млрд дол.

Ця оцінка є результатом спільної роботи KSE Institute, урядових органів за лідерства Мінреінтеграції та Мінрегіону у співпраці з іншими міністерства та партнерськими організаціями в межах діяльності Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономіка
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27