Сума завданих війною прямих збитків інфраструктурі України перевищила 110 млрд доларів

За останній тиждень сума прямих задокументованих збитків інфраструктури зросла на 2,1 млрд дол.

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За останніми даними, наданими Міністерством інфраструктури, внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на 1,8 млрд дол.

Проводяться роботи із відновлення автомобільної інфраструктури України. За інформацією Міністерства інфраструктури, на сьогодні вже відновлено проїзд 49 штучними спорудами на автодорогах державного значення, з них найбільше відновлено об’єктів у Київській (20) та Чернігівській областях (17).

Також на поточному тижні збитки сфер культури, туризму та спорту становили 1,3 млрд дол. Збільшення цієї суми на 400 млн дол. повʼязане зі зростанням кількості пошкоджених та зруйнованих обʼєктів та надходженням оновлених даних від Міністерства розвитку громад та територій.

Загалом з початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок, 115,9 тис. приватних будинків, 388 підприємств, 43,7 тис. одиниць сільськогосподарської техніки, 1991 магазинів, 511 адмінбудівель, 106,1 тис. легкових авто, 764 дитсадки, 934 медзаклади, 634 культурні споруди, 119 обʼєктів соціальної сфери.

Станом на 8 серпня сума непрямих втрат галузей зросла до 129,1 млрд. У порівнянні з останніми обрахунками непрямі втрати зросли на 300 млн дол. Найбільша частка непрямих втрат внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала росія, сфері промисловості та українським підприємствам - 29,8 млрд дол. На другому місці за обсягом непрямих втрат - агропромисловий комплекс та земельні ресурси, на 23,4 млрд дол. Ще 18,2 млрд дол. - непрямі втрати інфраструктури.

За оцінками експертів проєкту "росія заплатить", мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів за останній тиждень зросли на 3 млрд дол. і сьогодні становлять 188 млрд дол. Зростання суми потреб повʼязане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів інфраструктури та сфер культури, туризму і спорту, які потребують відбудови. Так, на відновлення зруйнованих та пошкоджених обʼєктів інфраструктури вже сьогодні потрібні щонайменше 44,6 млрд дол. А потреби у відновленні культурних, туристичних та спортивних споруд зросли на 700 млн дол. і становлять 2,3 млрд дол.

Додамо

Загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів за принципом Build Back Better з урахуванням модернізації, додаткову потребу в ліквідності для відновлення діяльності підприємств. Водночас ця оцінка не враховує загальних потреб на відновлення економіки, а також додаткових потреб на модернізацію активів, які не зазнали пошкоджень та руйнувань. За оцінками уряду, з урахуванням цих категорій, загальна потреба у фінансування відновлення та модернізації економіки, за наданими KSE даними, - 750 млрд дол.

Ця оцінка є результатом спільної роботи KSE Institute, урядових органів за лідерства Мінреінтеграції та Мінрегіону у співпраці з іншими міністерства та партнерськими організаціями в межах діяльності Національної ради з відновлення України від наслідків війни.