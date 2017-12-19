Сумма возмещения экспортного НДС близится к 100 млрд грн

"В целом было возмещено 83 млрд грн НДС", - сказал он.

Вместе с тем, по данным Государственной фискальной службы, НДС возмещен на сумму 97 млрд грн. Фискалы информируют, что эта сумма уже выплачена в денежной форме. Стоит отметить, что в этом году сумма возврата НДС увеличилась на 25 млрд грн по сравнению с выплатами за аналогичный период 2016 года.

Крупнейшим получателем возврата НДС среди агрокомпаний является экспортер подсолнечного масла "Кернел", который принадлежит народному депутату, члену налогового комитета Верховной Рады Виталию Хомутыннику. На одну только эту компанию пришлось более 8 млрд грн бюджетных денег.

При этом глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина обращает внимание на сомнительные схемы возврата НДС в агросекторе.

"Надо проанализировать весь НДС, который был сформирован в системе электронного возмещения НДС деньгами. Мне кажется, и, как показывает практика прошлого года, как раз на основе выводов аудиторов, которые занимаются аграрным сектором - около 20 млрд грн было возмещено НДС, который не обеспечен деньгами, и в этом году такая же примерно сумма. Выводы должен делать Минфин и я об этом неоднократно говорю, но почему-то никто не слышит. Нужно глубоко проанализировать аграрный сектор и думать, что делать дальше", - подчеркнула глава налогового комитета ВР Нина Южанина.

Она отметила, что злоупотребление с возмещением НДС в аграрном секторе исчисляется немалыми суммами.

"Мы не можем сейчас бездумно возмещать НДС, не прогнозируя, что будет с этим налогом дальше. Поэтому и не зря звучат мнения экспертов, чтобы вообще отменить этот налог как таковой, который продолжает быть коррупционным - не в плане возмещения, а в плане самой нормы, которая дает более прибыльным организациям получать огромные возмещения НДС", - пояснила она.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предполагает возвращение к спецрежиму налогового обложения (НДС) сельхозпроизводителей образца 2015 года.