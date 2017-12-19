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Сума відшкодування експортного ПДВ наближається до 100 млрд грн

Сума відшкодування експортного ПДВ наближається до 100 млрд грн

Київ • УНН

 • 9085 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У 2017 році з бюджету країни виділено понад 83 млрд грн на відшкодування експортного ПДВ. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на сьогоднішній прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"У цілому було відшкодовано 83 млрд грн ПДВ", - сказав він.

Разом з тим, за даними Державної фіскальної служби, ПДВ відшкодовано на суму 97 млрд грн. Фіскали інформують, що ця сума вже виплачена в грошовій формі. Варто відзначити, що цього року сума повернення ПДВ збільшилася на 25 млрд грн у порівнянні з виплатами за аналогічний період 2016 року.

Найбільшим одержувачем повернення ПДВ серед агрокомпаній є експортер соняшникової олії "Кернел", який належить народному депутату, члену податкового комітету Верховної Ради Віталію Хомутинніку. На одну лише цю компанію припало більше 8 млрд грн бюджетних грошей.

При цьому голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна звертає увагу на сумнівні схеми повернення ПДВ в агросекторі.

"Треба проаналізувати весь ПДВ, який був сформований у системі електронного відшкодування ПДВ грошима. Мені здається, і, як показує практика минулого року, якраз на основі висновків аудиторів, які займаються аграрним сектором - близько 20 млрд грн було відшкодовано ПДВ, який не забезпечений грошима, і в цьому році така ж приблизно сума. Висновки повинен робити Мінфін і я про це неодноразово кажу, але чомусь ніхто не чує. Потрібно глибоко проаналізувати аграрний сектор і думати, що робити далі", - підкреслила голова податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Вона зазначила, що зловживання з відшкодуванням ПДВ в аграрному секторі обчислюється чималими сумами.

"Ми не можемо зараз бездумно відшкодовувати ПДВ, не прогнозуючи, що буде з цим податком далі. Тому і не дарма звучать думки експертів, щоб взагалі скасувати цей податок як такий, що продовжує бути корупційним - не в плані відшкодування, а в плані самої норми, яка дає більш прибутковим організаціям отримувати величезні відшкодування ПДВ", - пояснила вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає повернення до спецрежиму оподаткування (ПДВ) сільгоспвиробників зразка 2015 року.

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