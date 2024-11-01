Сухо и ветрено: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 1 ноября ожидается сухая погода с температурой до +19 градусов. Синоптики предупреждают о порывах западного ветра до 15-20 м/с в большинстве регионов.
В Украине 1 ноября ожидается сухая погода с температурой до +19 градусов, местами порывы ветра. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме юга и Закарпатья, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, на побережье Черного моря до 11°; днем 11-16°, на Прикарпатье, Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 19°, на высокогорье Карпат 7-12°.
Прогноз погоды по Киевской области
Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°. По Киеву температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.