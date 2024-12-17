Судья отказался отменить осуждение Трампа за подкуп актрисы

ukenru
"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 79916 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 124715 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 129025 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 134469 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 141339 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 127735 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 159931 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150270 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155727 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163803 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Следующий год должен стать временем установления мира - Зеленский

Следующий год должен стать временем установления мира - Зеленский

 • 29271 просмотра
Ситуация в энергосистеме является динамичной: Минэнерго призвало экономно использовать свет

Ситуация в энергосистеме является динамичной: Минэнерго призвало экономно использовать свет

 • 34019 просмотра
Дело экс-главы Счетной палаты направлено на новое апелляционное рассмотрение - САП

Дело экс-главы Счетной палаты направлено на новое апелляционное рассмотрение - САП

 • 17020 просмотра
В МИД рассказали чиновникам режима лукашенко, на что они имеют право претендовать

В МИД рассказали чиновникам режима лукашенко, на что они имеют право претендовать

 • 16536 просмотра
Пентагон подтвердил, что КНДР несет потери в курской области

Пентагон подтвердил, что КНДР несет потери в курской области

 • 22781 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 127018 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 141339 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 149094 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 153261 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 155054 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 62769 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 102293 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 84416 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

 • 106456 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

 • 103395 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Судья отказался отменить осуждение Трампа за подкуп актрисы

Судья отказался отменить осуждение Трампа за подкуп актрисы

Киев  •  УНН

 • 4810 просмотра

Read in English

Судья Хуан Мерчан отказал адвокатам Трампа в отмене приговора о подкупе порнозвезды в 2016 году. Аргументы защиты о президентском иммунитете и препятствовании исполнительной власти были отклонены.

Судья в Нью-Йорке Хуан Мерчан отказал адвокатам Дональда Трампа в ходатайстве об отмене решения присяжных о признании республиканца виновным в подкупе порнозвезды в 2016 году.  Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сторона защиты просила суд закрыть дело из-за того, что оно "могло помешать президенту выполнять его полномочия главы исполнительной власти". Также юристы Трампа пытались доказать, что он, согласно решению Верховного суда, обладает президентским иммунитетом против подобных уголовных преследований.

Однако служитель Фемиды отверг оба аргумента, заявив, что факт преступления касается личных, а не официальных действий Трампа, поэтому иммунитет на него не распространяется. А приговор якобы "не повлияет на работу исполнительной власти". 

Напомним

В мае Трампа признали виновным по 34 пунктам обвинений в фальсификации деловой документации, связанных с выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс для сокрытия скандала. Изначально приговор должен был быть оглашен летом, но Трамп дважды добился его переноса. После победы на выборах эксперты предположили, что вынесение приговора, скорее всего, будет отложено до завершения его президентского срока.

В ноябре судья Хуан Мерчан перенес вынесение приговора Дональду Трампу на неопределенный срок. Адвокаты Трампа получили время до 2 декабря для обоснования запроса о закрытии дела.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
verkhovnii-sud-soedinennikh-shtatovВерховный суд Соединенных Штатов
reutersReuters
donald-trampДональд Трамп
nyu-iorkНью-Йорк