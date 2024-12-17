Судья отказался отменить осуждение Трампа за подкуп актрисы
Киев • УНН
Судья Хуан Мерчан отказал адвокатам Трампа в отмене приговора о подкупе порнозвезды в 2016 году. Аргументы защиты о президентском иммунитете и препятствовании исполнительной власти были отклонены.
Судья в Нью-Йорке Хуан Мерчан отказал адвокатам Дональда Трампа в ходатайстве об отмене решения присяжных о признании республиканца виновным в подкупе порнозвезды в 2016 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сторона защиты просила суд закрыть дело из-за того, что оно "могло помешать президенту выполнять его полномочия главы исполнительной власти". Также юристы Трампа пытались доказать, что он, согласно решению Верховного суда, обладает президентским иммунитетом против подобных уголовных преследований.
Однако служитель Фемиды отверг оба аргумента, заявив, что факт преступления касается личных, а не официальных действий Трампа, поэтому иммунитет на него не распространяется. А приговор якобы "не повлияет на работу исполнительной власти".
Напомним
В мае Трампа признали виновным по 34 пунктам обвинений в фальсификации деловой документации, связанных с выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс для сокрытия скандала. Изначально приговор должен был быть оглашен летом, но Трамп дважды добился его переноса. После победы на выборах эксперты предположили, что вынесение приговора, скорее всего, будет отложено до завершения его президентского срока.
В ноябре судья Хуан Мерчан перенес вынесение приговора Дональду Трампу на неопределенный срок. Адвокаты Трампа получили время до 2 декабря для обоснования запроса о закрытии дела.