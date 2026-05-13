Судья огласит решение о мере пресечения Ермаку завтра в 9:00
Киев • УНН
ВАКС огласит решение о мере пресечения Андрею Ермаку завтра в 9:00. Экс-главу ОП подозревают в причастности к махинациям с застройкой в Козине.
Судья объявит решение о мере пресечения бывшему главе Офиса Президента Андрею Ермаку завтра в 9:00. Об этом сообщили в ВАКС, передает УНН.
Детали
Судья, рассматривающий ходатайство об избрании меры пресечения Андрею Ермаку, удалился в совещательную комнату после 17:40.
"Решение о мере пресечения Ермаку объявят завтра в 9 часов утра", — сообщила журналистам секретарь ВАКС.
Что нужно знать о "деле Ермака"
Вечером 11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.
По версии следствия, жилищный кооператив, где расположен и дом Ермака, возводили компании, связанные с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Правоохранители считают, что для строительства использовали средства, которые якобы отмывала организованная группа во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Следствие также заявляет о причастности Ермака к этой схеме.
Накануне Высший антикоррупционный суд должен был определить для Ермака меру пресечения. Сторона обвинения просила либо взять его под стражу, либо назначить залог в размере 180 миллионов гривен. Адвокаты попросили перенести рассмотрение, чтобы получить время на ознакомление с 16 томами материалов дела.
На судебное заседание не пришли ни бывшие коллеги, ни экс-сотрудники Ермака. В то же время в суде присутствовал полковник Роман Червинский, которого связывают с появлением так называемых "пленок Ермака".
