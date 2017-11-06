Судебное слушание об экстрадиции Пучдемона назначено на 17 ноября

"Заседание совещательной палаты намечено на пятницу, 17 ноября на вторую половину дня. Заседание совещательной палаты всегда проходят в закрытом режиме", - сообщил агентству представитель суда.

Сообщается, что решение может быть принято в тот же день или отложено, если стороны попросят об этом и суд удовлетворит их просьбу. Также, как известно, решение о выдаче может быть подвергнуто апелляции.

Как сообщал УНН, Испанский суд 3 ноября выдал ордер на арест К.Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, которые находятся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятежа, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неповиновении властям.

Напомним, К.Пучдемон и другие бывшие члены женералитета утром 5 ноября добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе.

Вечером судья принял решение освободить их на время рассмотрения запроса об их экстрадиции в Испанию, при этом им запрещено покидать территорию Бельгии, они должны предоставить бельгийским властям свой временный адрес, сотрудничать со следствием и являться по всем вызовам правоохранителей.

Решение о передаче Испании бывших членов каталонского правительства будет принято бельгийским судом.