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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59313 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127147 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106783 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109359 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107706 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Судебное слушание об экстрадиции Пучдемона назначено на 17 ноября

Судебное слушание об экстрадиции Пучдемона назначено на 17 ноября

Киев  •  УНН

 • 9572 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Заседание совещательной палаты Суда первой инстанции Брюсселя, на котором будет решаться вопрос об экстрадиции бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, а также бывших членов его правительства, намечено на 17 ноября, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Заседание совещательной палаты намечено на пятницу, 17 ноября на вторую половину дня. Заседание совещательной палаты всегда проходят в закрытом режиме", - сообщил агентству представитель суда.

Сообщается, что решение может быть принято в тот же день или отложено, если стороны попросят об этом и суд удовлетворит их просьбу. Также, как известно, решение о выдаче может быть подвергнуто апелляции.

Как сообщал УНН, Испанский суд 3 ноября выдал ордер на арест К.Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, которые находятся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятежа, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неповиновении властям.

Напомним, К.Пучдемон и другие бывшие члены женералитета утром 5 ноября добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе.

Вечером судья принял решение освободить их на время рассмотрения запроса об их экстрадиции в Испанию, при этом им запрещено покидать территорию Бельгии, они должны предоставить бельгийским властям свой временный адрес, сотрудничать со следствием и являться по всем вызовам правоохранителей.

Решение о передаче Испании бывших членов каталонского правительства будет принято бельгийским судом.

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