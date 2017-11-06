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Судове слухання про екстрадицію Пучдемона призначено на 17 листопада

Судове слухання про екстрадицію Пучдемона призначено на 17 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Засідання дорадчої палати Суду першої інстанції Брюсселя, на якому буде вирішуватись питання про екстрадицію колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона, а також колишніх членів його уряду, намічено на 17 листопада, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

"Засідання дорадчої палати намічено на п'ятницю, 17 листопада на другу половину дня. Засідання дорадчої палати завжди проходять в закритому режимі", - повідомив агентству представник суду.

Повідомляється, що рішення може бути прийнято в той же день або відкладено, якщо сторони попросять про це і суд задовольнить їх прохання. Також як відомо, рішення про видачу може бути піддано апеляції.

Як повідомлявУНН, Іспанський суд 3 листопада видав ордер на арешт К.Пучдемона та інших колишніх членів каталонського уряду, які перебувають в Брюсселі. Їх звинувачують в організації повстання, заколот, розтраті держкоштів, зловживанні службовим становищем і непокору владі.

Нагадаємо, К.Пучдемон та інші колишні члени женералітета вранці 5 листопада добровільно з'явилися в поліцейську дільницю в Брюсселі.

Увечері суддя прийняв рішення звільнити їх на час розгляду запиту про їх екстрадицію в Іспанію, при цьому їм заборонено залишати територію Бельгії, вони повинні надати бельгійським владі свою тимчасову адресу, співпрацювати зі слідством і бути по всім викликам правоохоронців.

Рішення про передачу Іспанії колишніх членів каталонського уряду буде прийнято бельгійським судом.

Українські Національні Новини

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