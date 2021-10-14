Судно "Балта", потерпевшее бедствие у острова Змеиного, вернулось в пункт базирования

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Киев  •  УНН

 • 32416 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Корабль ВМС ВС Украины "Балта", который терпел бедствие в акватории Черного моря вернулся в пункт базирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ВМС ВС Украины в Facebook.

Цитата

“Корабль Военно-Морских Сил ВС Украины, во время выполнения задач по назначению терпел бедствие в акватории Черного моря вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса”, — говорится в сообщении.

Детали

Как сообщают в пресс-службе Военно-морских сил Украины, несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля.

“Профессиональная подготовка личного состава сыграла главную роль в борьбе за живучесть корабля, ведь военные моряки должны быть готовы к любым внештатным ситуациям в море и умело реагировать на них”, — отметили в ВМС ВСУ.

Именно с этой целью, начиная с 2020 года, по приказу командующего ВМС ВС Украины было возобновлено проведение мероприятий декады живучести на кораблях и судах обеспечения флота. Важным фактором, который также позволил удержать корабль на плаву — это недавно проведенный ремонт, который был реализован на нем впервые за последние тридцать лет.

“Стоит отметить и профессиональные действия морской авиации, осуществлявшей транспортировку аварийно-спасательного имущества и эвакуацию личного состава. Корабль будет восстановлено в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС Украины”, — отметили в пресс-службе.

Напомним

Вчера, 13 октября, произошел инцидент с судном размагничивания U-811 “Балта” в акватории Черного моря. Во время выполнения задания в результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой “Балта” получила повреждения. Было затоплено несколько отсеков в кормовой части судна.

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