Судно "Балта", яке зазнало лиха біля острова Зміїного, повернулося в пункт базування

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"Корабель Військово-Морських Сил ЗС України, який під час виконання завдань за призначенням зазнав лиха в акваторії Чорного моря повернувся до пункт постійної дислокації в місті Одеса", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляють в пресслужбі Військово-морських сил України, не зважаючи на штормові умови, завдяки вмілим та оперативним діям екіпажу наслідки аварійної ситуації вдалось локалізувати та недопустити подальше затоплення відсіків корабля.

"Фахова підготовка особового складу відіграла головну роль у боротьбі за живучість корабля, адже військові моряки мають бути готові до будь-яких позаштатних ситуацій в морі та вміло реагувати на них", - зазначили в ВМС ЗСУ.

Саме з цією метою, починаючи з 2020 року, за наказом командувача ВМС ЗС України було відновлено проведення заходів декади живучості на кораблях та суднах забезпечення флоту. Важливим фактором, який також дав змогу втримати корабель на плаву – це нещодавно проведений ремонт, який було реалізовано на ньому вперше за останні тридцять років.

"Варто відмітити й професійні дії морської авіації, що здійснювала транспортування аварійно-рятувального майна та евакуацію особового складу. Корабель буде відновлено в короткі терміни, після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням у складі ВМС ЗС України", - зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо

Вчора, 13 жовтня, трапився інцидент із судном розмагнічування U-811 "Балта" в акваторії Чорного моря. Під час виконання завдання в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація, в результаті якої "Балта" отримала пошкодження. Було затоплено кілька відсіків в кормовій частині судна.