Будут судить военного рф, который во время оккупации Херсонщины насиловал и запугивал местную жительницу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего 94-го полка оперативного назначения росгвардии по факту совершения сексуального насилия и запугивания гражданской жительницы Херсонщины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
«Следствием установлено, что в июле 2022 года, во время оккупации Херсонской области, 30-летний уроженец Дагестана прибыл в дом местной жительницы и начал угрожать с целью вступить с ней в половую связь», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение длительного времени он приходил к женщине и, запугивая групповым изнасилованием, совершал над ней сексуальное насилие. Несмотря на жалобы пострадавшей на плохое самочувствие, военнослужащий рф не прекращал насилия, зато заставлял принимать неизвестные препараты. Также оккупант хвастался, что задерживает и пытает местных жителей.
Досудебное расследование осуществлялось Управлением СБУ в Херсонской области.
Напомним
Трем российским военным объявлены подозрения за расстрел людей во время оккупации Киевщины.