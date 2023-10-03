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Судитимуть військового рф, який під час окупації Херсонщини ґвалтував та залякував місцеву жительку

Судитимуть військового рф, який під час окупації Херсонщини ґвалтував та залякував місцеву жительку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця 94-ого полку оперативного призначення росгвардії за фактом вчинення сексуального насильства та залякування цивільної мешканки Херсонщини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

«Слідством встановлено, що у липні 2022 року, під час окупації Херсонської області, 30-річний уродженець Дагестану прибув до будинку місцевої жительки та почав погрожувати з метою вступити з нею в статевий зв’язок», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом тривалого часу він приходив до жінки та, залякуючи груповим зґвалтуванням, чинив над нею сексуальне насильство. Попри скарги постраждалої на погане самопочуття, військовослужбовець рф не припиняв насильства, натомість змушував приймати невідомі препарати. Також окупант вихвалявся, що затримує та катує місцевих жителів.

Досудове розслідування здійснювалось Управлінням СБУ в Херсонській області.

Нагадаємо

Трьом російським військовим оголошено підозри за розстріл людей під час окупації Київщини.

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