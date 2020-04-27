Будут судить двух севастопольских экс-депутатов за государственную измену

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В суд направлено обвинительные акты в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета VI созыва из-за содействия оккупации Крымского полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

“Прокуратура автономии совместно с ГУСБУ в АР Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета VI созыва в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)”, — сказано в сообщении.

Ранее следствием установлено, что в 2014 году депутаты Севастопольского городского совета VI созыва, приняли ряд незаконных постановлений, поддержав противоправные решения Верховной Рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, которым в свою очередь РФ пыталась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

Таким образом, своими действиями обвиняемые нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, помогая Российской Федерации оккупировать остров.

Отмечается, что поскольку обвиняемые скрываются от органов досудебного расследования и суда на временно оккупированной территории полуострова, обвинительные акты направлены в суд в порядке специального досудебного расследования. Указанным гражданам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

В общем, прокуратура автономии направила в суд 68 обвинительных актов в отношении депутатов ВР АР Крым и 27 в отношении депутатов Севастопольского городского совета, которые способствовали оккупации полуострова.

Напомним, в суд направлено обвинительные акты в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета VI созыва из-за содействия оккупации Крымского полуострова.

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