Судитимуть двох севастопольських ексдепутатів за державну зраду

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальні акти відносно двох депутатів Севастопольської міської ради VI скликання через сприяння окупації Кримського півострова. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

“Прокуратура автономії спільно з ГУСБУ в АР Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради VI скликання у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)”, — сказано у повідомленні.

Раніше слідством встановлено, що у 2014 році депутати Севастопольської міської ради VI скликання, прийняли ряд незаконних постанов, підтримавши протиправні рішення Верховної Ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, яким в свою чергу РФ намагалась легітимізувати окупацію території АР Крим і міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації.

Таким чином, своїми діями обвинувачені завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, допомагаючи Російській Федерації окупувати півострів.

Зазначається, що оскільки обвинувачені переховуються від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території півострова, обвинувальні акти направлені до суду в порядку спеціального досудового розслідування. Вказаним громадянам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Загалом, прокуратура автономії скерувала до суду 68 обвинувальних актів стосовно депутатів ВР АР Крим та 27 щодо депутатів Севастопольської міської ради, які сприяли окупації півострова.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальні акти відносно двох депутатів Севастопольської міської ради VI скликання через сприяння окупації Кримського півострова.

Українські Національні Новини

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