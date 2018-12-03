Будут судить директора института МВД, который причинил ущерб на 14 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Киеве будут судить директора института МВД, который нанес ущерб государству на сумму 14,4 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“Киевской местной прокуратурой № 5 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении директора Государственного специального проектного института МВД Украины, преступная деятельность которого нанесла миллионные убытки государству”, — говорится в сообщении.
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Напомним, в 2009 году институт заключил договор со строительной компанией о приобретении административного нежилого здания на ул. Тимошенко в Оболонском районе столицы стоимостью 14,4 млн гривен.
Институт полностью рассчитался со строительной компанией, однако здание в его владение так и не перешло. В связи с этим договор приобретения недвижимости был расторгнут в судебном порядке, а строительную компанию обязали вернуть институту уплаченные средства.
В дальнейшем директор института, не имея прав на указанное здание, заключил незаконный договор с физическим лицом, которое, при его пособничестве, безвозмездно завладело этим недвижимым имуществом.
Своими действиями директор института нанес государству материальный ущерб в размере 14,4 млн гривен грн, а физическое лицо — правопреемницы обанкротившейся строительной компании, в сумме 11,5 млн гривен.
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По результатам следствия действия должностного лица института квалифицированы по ч. 5 ст. 27 (Соучастие в уголовном правонарушении), ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог), ч.2 ст.367 (Служебная халатность) УК Украины, а его пособника — по ч.4 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч. 4 ст.190 (Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием) УК Украины.
Сейчас обвинительный акт в отношении обоих злоумышленников направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве будут судить экс-директора предприятия “Авангард” подозревают в хищении почти 15 млн гривен.