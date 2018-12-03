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Судитимуть директора інституту МВС, який заподіяв шкоду на 14 млн грн

Судитимуть директора інституту МВС, який заподіяв шкоду на 14 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Києві судитимуть директора інституту МВС, який завдав збитків державі на суму 14,4 млн гривень. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора Державного спеціального проектного інституту МВС України, злочинна діяльність якого завдала мільйонних збитків державі”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у 2009 році інститут уклав договір із будівельною компанією про придбання адміністративної нежитлової будівлі на вул. Тимошенко у Оболонському районі столиці вартістю 14,4 млн гривень.

Інститут повністю розрахувався з будівельною компанією, однак будівля у його володіння так і не перейшла. У зв’язку з цим договір придбання нерухомості було розірвано у судовому порядку, а будівельну компанію зобов’язано повернути інституту сплачені кошти.

У подальшому директор інституту, не маючи прав на вказану будівлю, уклав незаконний договір з фізичною особою, яка, за його пособництва, безоплатно заволоділа цим нерухомим майном.

Своїми діями директор інституту завдав державі матеріальних збитків у розмірі 14,4 млн гривень грн, а фізична особа — правонаступниці збанкрутілої будівельної компанії, у сумі 11,5 млн гривень.

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За результатами слідства дії посадовця інституту кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 (Співучасть у кримінальному правопорушенні), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство); ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч.2 ст.367 (Службова недбалість) КК України, а його пособника — за ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч.4 ст.190 (Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою) КК України.

Наразі обвинувальний акт відносно обох зловмисників скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві судитимуть екс-директора підприємства “Авангард” підозрюють у розкраданні майже 15 млн гривень.

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