Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 30737 просмотра
В russia атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
12:23 • 23137 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
12:10 • 20339 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
09:57 • 23254 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в russia и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов
8 сентября, 08:37 • 24974 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 25862 просмотра
russia и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29142 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 41128 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против russia - Reuters
7 сентября, 05:47 • 62994 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар
Судьи ВАКС с зарплатами более 150 тыс. грн во время войны массово отсудили себе у государства миллионные доплаты – экс-нардеп

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Судьи ВАКС, несмотря на зарплаты более 150 тысяч гривен, отсудили у государства миллионные доплаты. Экс-нардеп Борислав Береза подозревает содействие руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко.

Судьи ВАКС с зарплатами более 150 тыс. грн во время войны массово отсудили себе у государства миллионные доплаты – экс-нардеп

Судьи Высшего антикоррупционного суда с зарплатами более 150 000 гривен массово отсудили у государства миллионы доплат. Руководитель аппарата ВАКС Крикливенко мог оказать содействие им в этом, написал народный депутат VIII Борислав Береза, передает УНН.

"Судьи ВАКСа во время войны и проблем с бюджетом решили, что им мало зарплат в более чем 150 000 гривен в месяц и массово отсудили у государства миллионы доплат. Несмотря на решение Верховной Рады от 10 апреля 2023 года. Как видите, судьи ВАКС считают себя выше решения ВР и принципов морали", – написал Береза.

По его данным, Киевский окружной административный суд принял решения о выплате миллионных доплат судьям ВАКС Андрею Бицюку и Елене Танасевич. Вместе с тем Высший антикоррсуд не подает апелляцию и сразу выполняет решение суда, что свидетельствует об участии в этой истории руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко, отметил экс-нардеп.

"Понятна истерика руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко. Ибо случайно его "спалили" на том, что он часть этой истории. Потому как руководитель аппарата он должен был подавать апелляцию на решение суда, а он... не делал этого. Понятно, что доказать сговор почти невозможно, учитывая, что все они – профессиональные юристы. У представителя ВАКС минимум – это служебная халатность – 367 УКУ. Хотя все мы понимаем, что это на самом деле", – подчеркнул он.

Береза обратил внимание на моральную составляющую дела, поскольку судьи судятся за деньги государства, представители которого плохо защищают его интересы.

"И это происходит тогда, когда Украине не хватает денег на дроны и оружие, а судьям, похоже, не хватает на новые BMW X6 и ремонты в служебных квартирах. Интересно, а условия, в которых работают наши воины, так же тяжелы, как и те, в которых работает судья Черная? ВАКС, сколько судей уже отсудили себе доплаты?" – спросил он.

По его мнению, эти вопросы нуждаются в реакции и ответах от ВАКС, правоохранителей и антикоррупционных активистов.

"Надеюсь, что будут ответы не только от ВАКС и правоохранителей, но и реакция от профессиональных антикоррупционеров, например, от ЦПК. Но сама история позорная и подлая", – резюмировал Береза.

Как сообщалось ранее, судья Высшего антикоррсуда Екатерина Сикора, подозреваемая НАПК в незаконном обогащении, через суд "выбила" себе из бюджета полмиллиона гривен. Судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Валерия Черная отсудила у государства более 1,7 млн грн недополученного судейского вознаграждения за период с 1 января 2021 года по 31 марта 2024 года.

Лилия Подоляк

Политика
Верховная Рада
Украина
Киев