12:50 • 6902 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 30859 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 23220 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 20419 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 23311 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25003 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25891 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29161 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 41152 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 63025 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Судді ВАКС із зарплатами понад 150 тис. грн під час війни масово відсудили собі у держави мільйонні доплати – екснардеп

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Судді ВАКС, попри зарплати понад 150 тисяч гривень, відсудили у держави мільйонні доплати. Екснардеп Борислав Береза підозрює сприяння керівника апарату ВАКС Богдана Крикливенка.

Судді ВАКС із зарплатами понад 150 тис. грн під час війни масово відсудили собі у держави мільйонні доплати – екснардеп

Судді Вищого антикорупційного суду із зарплатами у понад 150 000 гривень масово відсудили у держави мільйони доплат. Керівник апарату ВАКС Крикливенко міг сприяти їм у цьому, написав народний депутат VIII Борислав Береза, передає УНН.

"Судді ВАКСу під час війни та проблем з бюджетом вирішили, що їм замало зарплат у понад 150 000 гривень на місяць і масово відсудили у держави мільйони доплат. Попри рішення Верховної Ради від 10 квітня 2023 року. Як бачите, судді ВАКСу вважають себе вищими за рішенням ВР та принципи моралі", – написав Береза.

За його даними, Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про виплату мільйонних доплат суддям ВАКС Андрію Біцюку та Олені Танасевич. Разом з тим, Вищий антикорсуд не подає апеляцію та одразу виконує рішення суду, що свідчить про участь у цій історії керівника апарату ВАКС Богдана Крикливенка, зазначив екснардеп.

"Зрозуміла істерика керівника апарату ВАКС Богдана Крикливенка. Бо випадково його "спалили" на тому, що він частина цієї історії. Бо як керівник апарату він повинен був подавати апеляцію на рішення суду, а він... не робив цього. Зрозуміло, що довести змову майже неможливо, враховуючи те, що всі вони – професійні юристи. У представника ВАКС мінімум – це службова недбалість – 367 ККУ. Хоча всі ми розуміємо, що це насправді", – наголосив він.

Береза звернув увагу на моральну складову справи, оскільки судді судяться за гроші держави, представники якої погано захищають її інтереси.

"І це відбувається тоді, коли Україні не вистачає грошей на дрони та зброю, а суддям схоже не вистачає на нові BMW X6 та ремонти в службових квартирах. Цікаво, а умови, в яких працюють наші воїни, такі ж важкі, як і ті в яких працює суддя Чорна? ВАКС, скільки ще суддів вже відсудили собі доплати?", – запитав він.

На його думку, ці питання потребують реакції та відповідей від ВАКС, правоохоронців та антикорупційних активістів.

"Сподіваюся, що будуть відповіді не лише від ВАКС та правоохоронців, а ще і реакція від фахових антикорупціонерів, наприклад, від ЦПК. Але сама історія ганебна та ница", – підсумував Береза.

Як повідомлялось раніше, суддя Вищого антикорсуду Катерина Сікора, яку НАЗК підозрює у незаконному збагаченні, через суд "вибила" собі з бюджету пів мільйона гривень. Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Валерія Чорна відсудила у держави 1,7 млн грн недоотриманої суддівської винагороди за період з 1 січня 2021 року до 31 березня 2024 року.

Лілія Подоляк

Політика
Верховна Рада України
Україна
Київ