Судья заболел перед рассмотрением ходатайства об аресте Продана
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Следственный судья Соломенского районного суда Киева Вадим Сенин, который должен ґбыл слушать ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о применении меры пресечения в отношении бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана, заболел. Ходатайство будет рассматривать сегодня в 14:30 другой судья - Ирина Усатова. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Яна Квитченко.
"Судья Сенин заболел. Ходатайство в отношении Продана будет слушать судья Усатова", - сказала Квитченко.
Она добавила, что заседание запланировано на сегодня на 14:30, но уже в помещении Соломенского районного суда Киева на Вознесенском спуске.
Напомним, САП просит суд избрать для бывшего и.о. председателя ГФС Мирослава Продана меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 89 млн грн залога.
26 ноября сотрудники Службы безопасности Украины утром встретили в аэропорту "Борисполь" бывшего и.о. председателя ГФС Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября. Продан во время допроса 30 ноября отказался свидетельствовать.
САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.
В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.