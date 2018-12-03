Суддя захворів перед розглядом клопотання про арешт Продана
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Слідчий суддя Солом’янського районного суду Києва Вадим Сенін, який мав слухати клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про застосування запобіжного заходу стосовно колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана, захворів. Клопотання розглядатиме сьогодні о 14:30 інший суддя – Ірина Усатова. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Яна Квітченко.
"Суддя Сенін захворів. Клопотання щодо Продана буде слухати суддя Усатова", - сказала Квітченко.
Вона додала, що засідання заплановане на сьогодні 14:30, але вже у приміщенні Солом’янського районного суду Києва на Вознесенському узвозі.
Нагадаємо, САП просить суд обрати для колишнього в.о. голови ДФС Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 89 млн грн застави.
26 листопада співробітники Служби безпеки України вранці зустріли в аеропорту “Бориспіль” колишнього в.о. голови ДФС Мирослава Продана, який прилетів з Німеччини, і вручили йому повістку на допит на 30 листопада. Продан під час допиту 30 листопада відмовився свідчити.
САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.
Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки у Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу загальною вартістю 3,4 млн грн.