Судья Верховного Суда заявил о перехвате данных с его мобильного
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Судья Верховного Суда Виктор Пророк обратился в Высший совет правосудия с заявлением, в котором указывает, что неизвестные лица проникли в электронную систему его мобильного телефона и получили доступ к персональным данным. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти, передает УНН.
"Судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Пророк Виктор Васильевич сообщает о незаконном, по его мнению, получении доступа к данным, которые пересылаются на его мобильный телефон от оператора мобильной связи. Он считает, что это может свидетельствовать о вмешательстве в его деятельность как судьи при осуществлении правосудия", - говорится в сообщении.
В своем заявлении Пророк отмечает, что 18 октября 2018 года на его мобильный телефон поступило сообщение с кодом доступа к Интернет-сервису текстовых сообщений и мультимедийной связи, зарегистрированного через его мобильный телефон. То есть неизвестный с использованием указанного кода осуществил вход в его учетную запись указанного сервиса, что свидетельствует либо о перехвате злоумышленником данных, пересылаемых на его мобильный телефон от оператора мобильной связи, либо о его непосредственном доступ к соответствующему оборудованию оператора мобильной связи.
Как сообщили в пресс-центре, судья отмечает, что в результате таких действий неизвестный получил доступ к адресной книге данных его мобильного и мультимедиа Интернет-сервиса.
Судья обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Напомним, неизвестные в течение двух дней, 21-22 сентября, разослали сообщения с угрозами на мобильные телефоны судей Шевченковского районного суда Киева.